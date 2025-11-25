El documental sobre el caso Rubiales-Hermoso triunfa en los Premios Emmy Internacionales

El documental dirigido por Joanna Pardos y producido por Netflix, muestra con detalle el caso del beso no consentido que el expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, dio a Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil. (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

El documental ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’﻿, que relata el caso del beso no consentido del ex presidente de la Federación Española Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, ha sido premiado este lunes con el Premio Emmy Internacional 2025 al mejor documental deportivo.

La narrativa de este audiovisual se centra en la crisis institucional y social que este hecho desencadenó, recogiendo los testimonios de las jugadoras y de la propia Hermoso, quien calificó el acto de su superior como una agresión sexual en un contexto de sometimiento﻿.

Esta producción no solo relata lo ocurrido, sino que también aborda una serie de hechos que fueron sucediendo de forma gradual dentro de la Federación hasta llegar a aquel momento crucial.

Conflictos dentro de la Federación

Desde 2022, las jugadoras de España denunciaron irregularidad y malos manejos dentro de la Federación. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Esta obra audiovisual, dirigida por Joanna Pardos y producida por Netflix, profundiza uno de los momentos más controvertidos del fútbol femenino español, el beso no consentido que Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española, le dio a Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, durante la celebración del título de España en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023.

A partir de testimonios, el documental expone las vivencias y emociones de Hermoso y sus compañeras, mostrando no solo la intimidad del acontecimiento, sino también las fracturas sociales e institucionales que desencadenó.

Como se puede observar en dicha producción cinematográfica, el acto del beso fue la gota que derramó el vaso tras una serie de irregularidades y actos cuestionables dentro de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La tensión entre las futbolistas y los dirigentes comenzó a intensificarse en septiembre de 2022, cuando un grupo de 15 jugadoras decidió enviar un correo electrónico colectivo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En dicho comunicado, expresaron su preocupación por las condiciones dentro de la selección y solicitaron no ser convocadas mientras permaneciera en el cargo el entrenador Jorge Vilda.

Tras la filtración, las 15 jugadoras, entre ellas figuras como Andrea Pereira, Patrí Guijarro, Mapi León, Alexia Putellas, emitieron un comunicado en redes sociales reafirmando su decisión de no querer ser convocadas.

Sin embargo, la Federación respondió respaldando al entrenador, estableciendo que las futbolistas tendrían que retirar sus quejas para regresar a la selección.

Qué ocurrió en la Copa Mundial de la Femenina 2023

Durante la celebración del campeonato en el mundial femenil 2023, Luis Rubiales le lanzó un beso a Jennifer Hermoso, en un gesto que despertó la indignación de todo el mundo del futbol. (Europa Press)

Un grupo de las futbolistas que renunciaron a la selección se reunió con los dirigentes de la federación para dialogar sobre la situación. Según comenta Aitana Bonmatí en el documental, los directivos mostraron señales claras de querer realizar cambios positivos, lo que motivó que algunas jugadoras decidieran regresar para disputar el Mundial del 2023.

La Selección Española se proclamó campeona de la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023 tras vencer a Inglaterra en la final por marcador de 1-0.

Sin embargo, la polémica se desató durante la celebración del campeonato, luego de que Luis Rubiales levantara a Jennifer Hermoso para darle un beso, en un hecho que despertó la indignación no solamente de las compañeras del equipo, sino de todo el gremio que apoya los derechos de la mujer.