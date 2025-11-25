Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

La renuncia de Roberto Medina como director técnico marca el inicio de una nueva etapa para Atlas Femenil en la Liga MX Femenil. Imagen cuenta de X @AtlasFCFemenil

La salida de Roberto Medina como director técnico del Atlas Femenil marca el inicio de una nueva etapa para las Rojinegras. Tras un cierre complicado en el Apertura 2025, el estratega presentó su renuncia, decisión que fue confirmada por la directiva en un comunicado oficial.

El club agradeció su compromiso y dedicación durante más de dos años de gestión, deseándole éxito en futuros proyectos. La noticia llega en un momento clave, pues el equipo busca recuperar protagonismo en la Liga MX Femenil y ya trabaja en el proceso para elegir a la nueva entrenadora.

La salida de Medina abre un nuevo capítulo para las Rojinegras rumbo al Clausura 2026, torneo en el que la institución pretende consolidar un proyecto competitivo y estable.

El balance de Roberto Medina

Roberto Medina logró 30 victorias y una sola clasificación a Liguilla durante su paso por Atlas Femenil. Imagen cuenta de X @AtlasFCFemenil

Medina asumió el cargo en el Apertura 2023, con la misión de reestructurar y fortalecer al Atlas Femenil. En cinco torneos dirigió 84 partidos de fase regular, con un saldo de 30 victorias. Sus mejores campañas fueron el Clausura 2025, donde logró 8 triunfos, y el Apertura 2024, con 7 victorias.

Sin embargo, también enfrentó torneos difíciles: en el Apertura 2023 acumuló 9 derrotas, mientras que en el Clausura 2024 apenas consiguió 4 victorias. Estos altibajos marcaron su gestión y limitaron el crecimiento del equipo en la tabla general.

En cuanto a Liguilla, Medina clasificó al Atlas Femenil en una sola ocasión: el Clausura 2025, donde el equipo cayó en cuartos de final ante Pachuca con un global de 5‑2.

El comunicado oficial

El balance de Medina incluye campañas destacadas en el Clausura 2025 y el Apertura 2024, pero también torneos con resultados adversos. Imagen cuenta de X @AtlasFCFemenil

La directiva rojinegra emitió un mensaje institucional en el que reconoció el trabajo del entrenador y su aporte al desarrollo del plantel. “Agradecemos el compromiso y la dedicación mostrada durante su gestión, deseándole éxito en sus futuros proyectos”, señaló el club.

El comunicado también confirmó que el Comité Deportivo ya inició el proceso de selección de la nueva directora técnica. Aunque no se revelaron nombres ni plazos, se adelantó que cualquier decisión será anunciada en los canales oficiales del Atlas Femenil.

Lo que viene para las Rojinegras

La salida de Medina abre un nuevo capítulo para las Rojinegras, que buscan consolidarse como un equipo competitivo en la Liga MX Femenil. La directiva pretende reforzar la estructura deportiva y dar continuidad a un proyecto que permita estabilidad y resultados en el mediano plazo.

El Clausura 2026 será el escenario para medir la capacidad de reacción del club. Con una nueva entrenadora en camino, Atlas Femenil intentará recuperar protagonismo y volver a ser contendiente en la Liguilla. La decisión marca un punto de quiebre en la historia reciente del equipo, que ahora se prepara para escribir una nueva etapa.