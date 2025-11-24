Leyenda del Manchester United revela admiración por Cuauhtémoc Blanco: “Me encantaba verlo, era muy especial”

El exfutbolista espera que el Tricolor haga un buen papel en la Copa del Mundo al ser locales como en México y Estados Unidos.

Tal parece que la magia de Tepito no solo se quedó en Coapa, pues un reconocido exfutbolista europeo, recordado por su paso por el Manchester United, elogió recientemente a Cuauhtémoc Blanco, a quien consideró uno de sus jugadores favoritos y destacó por sus habilidades y estilo de juego.

El exdelantero subrayó que logró observar cualidades únicas del exgobernador mexicano, resaltando la impresión que le causó durante su carrera y la forma en la que lo inspiró para mejorar su propio estilo de juego en uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol.

¿Quién es el futbolista que admira al ‘Cuauh’?

Fue en una entrevista cuando Dimitar Berbatov explicó que Blanco siempre le llamó la atención, en parte por su nombre poco común y extenso, pero sobre todo por su manera de jugar.

“Me llamaba la atención, era un delantero con un nombre inusual y muy largo. Me encantaba verlo, era muy especial, tenía ese truco con el balón y saltando por encima, era bueno marcando goles”, afirmó el exjugador búlgaro para TNT Sports. Estas palabras reflejaron el impacto que el mexicano dejó, no solo en México, sino también en figuras internacionales del fútbol.

El legendario atacante reconoció que el mexicano era diferente en la cancha. (Reuters/Lee Smith)

Un futbolista de otra liga

Cuauhtémoc Blanco, considerado una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano, desarrolló una carrera que abarcó equipos tanto nacionales como internacionales. Entre los clubes en los que militó se encuentran

Dorados de Sinaloa

Necaxa

Chicago Fire

Veracruz

Irapuato

Lobos BUAP

Puebla

América

Además, su desempeño con la Selección Mexicana fue notable, logrando anotar 38 goles oficiales y consolidándose como uno de los máximos referentes del equipo nacional.

La 'cuauhteminha' se volvió famosa en el Mundial de Francia 98. (Foto: FIFA)

Un rival muy complicado en la cancha

Berbatov también recordó el histórico enfrentamiento entre México y Bulgaria en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 1994, un partido que terminó con la eliminación del conjunto mexicano en la tanda de penaltis. “En el 94 quizá tuvimos suerte en los penales, quizá estábamos mejor preparados y teníamos buenos jugadores sabiendo cómo tirar penales”, señaló el exdelantero, aludiendo a la preparación y calidad de los jugadores búlgaros en ese decisivo momento.

En la actualidad, Blanco tiene 52 años y su legado en el fútbol permanece vigente tanto por sus logros en el terreno de juego como por el reconocimiento de figuras internacionales. La impresión que dejó en Berbatov, quien resaltó la singularidad y el talento del mexicano, evidencia el impacto duradero de Blanco en el fútbol mundial.

El búlgaro compartió vestidor con Cristiano Ronaldo en su mejor época con el United. (Photo by Ed Sykes/Shutterstock)

¿Quién es Dimitar Berbatov?

Dimitar Berbatov nació el 30 de enero de 1981 en Blagoevgrad, Bulgaria. Se formó en el club local Pirin Blagoevgrad antes de unirse a las filas del CSKA Sofía, donde debutó profesionalmente. Su rendimiento llamó la atención del Bayer Leverkusen de Alemania, equipo al que se incorporó en el año 2001. En la Bundesliga, Berbatov se consolidó como delantero y participó en la histórica campaña del Leverkusen en 2002, alcanzando la final de la UEFA Champions League.

En 2006 firmó por el Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde destacó dos temporadas antes de fichar por el Manchester United. Bajo la dirección de Alex Ferguson, Berbatov consiguió varios títulos nacionales y fue máximo goleador de la Premier League en la temporada 2010-2011. Posteriormente jugó en el Fulham, el AS Monaco, el PAOK de Grecia y el Kerala Blasters de India.

Dimitar Berbatov, Bayer Leverkusen

Berbatov integró la selección nacional de Bulgaria durante más de una década, siendo el máximo goleador histórico del equipo. Destacó por su elegancia técnica, visión de juego y definiciones precisas. Entre sus logros más importantes se encuentran:

Máximo goleador histórico de la selección de Bulgaria (48 goles)

Finalista de la UEFA Champions League con Bayer Leverkusen (2001-2002)

Campeón de la Premier League con Manchester United (2008-2009, 2010-2011)

Campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra con Manchester United (2008-2009, 2009-2010)

Campeón de la Community Shield con Manchester United (2008, 2010)

Máximo goleador de la Premier League (2010-2011, 20 goles)

Futbolista Búlgaro del Año (siete ocasiones: 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010)

Copa de Bulgaria con CSKA Sofía (1998-1999)