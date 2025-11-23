Paco Palencia reveló su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas (EFE/Francisco Guasco)

La atención de la afición se ha concentrado en el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas, una de las llaves más esperadas de los Cuartos de Final del Apertura 2025, a pesar de que aún resta por definirse uno de los cruces de esta etapa.

Estos dos equipos destacan no solo por su historia, sino porque ambos son frecuentemente identificados como parte del grupo de los equipos “grandes” del futbol mexicano.

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

En entrevista con el Rebaño Pasión, Francisco “Paco” Palencia hizo una análisis sobre la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas en los cuartos de final de la Liguilla Apertura 2025. El exjugador abordó la presión que enfrentan ambos clubes, aunque consideró que la responsabilidad es mayor para los celestes.

“La obligación es de los dos. Evidentemente no pueden ganar los dos. El que quede fuera se va a ir más triste porque los dos están con las ganas de llegar a la Final. Cruz Azul, en este momento, tiene todavía más obligación por lo que ha venido haciendo en los últimos dos años y medio, que ha sido un equipo que le han metido mucho dinero, está jugando bien al fútbol y le falta el centavo para el peso”, comentó.

Cruz Azul ya tiene su primera baja confirmada de cara a los Cuartos de Final contra Chivas (REUTERS)

Palencia también recordó que cuando estas dos escuadras se enfrentaron, Chivas tuvo el control del partido, sin embargo, añadió que en aquella ocasión los cementeros terminaron por imponerse.

“En el partido que jugaban en el Akron, Chivas tuvo más la pelota, tenía mejores opciones de gol, tenía a Cruz Azul en su cancha, pero acabó ganando Cruz Azul. Y me parece que puede ser la historia de esta Liguilla: que a lo mejor la dinámica la ponga Chivas y el ritmo del partido“, finalizó Palencia.

¿Quién es favorito en la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas?

A la visión de Palencia se suman las opiniones de otros exjugadores con pasado en ambos clubes. Carlos Hermosillo, histórico goleador de Cruz Azul, destacó la paridad de la eliminatoria y la relevancia de la Liguilla como un certamen distinto, donde la historia reciente pierde peso. Jair Pereira, por su parte, resaltó el cierre sólido de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito y la igualdad que caracteriza el cruce. Hermosillo, pese a reconocer la fortaleza del Guadalajara, expresó su preferencia por el equipo celeste.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul fans inside the stadium during the match REUTERS/Henry Romero

Ante este panorama, el conjunto de la Noria parte como favorito, ya que está respaldado por una inversión significativa y un rendimiento ascendente, aunque la baja de Kevin Mier representa un desafío adicional. Chivas, dirigido por Milito, llega en su mejor momento tras un cierre de torneo positivo. Ambos equipos exhiben fortalezas: los celestes cuentan con individualidades y recambio, mientras que el Guadalajara ha impuesto dinámica y presión alta en sus partidos recientes. La eliminatoria, además, favorece a Cruz Azul en caso de empate global, lo que añade un matiz estratégico al desenlace

¿Cuándo es la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas?

Luego de la pausa motivada por la fecha FIFA y la conclusión de los partidos del Play-In, se anunciarán las fechas para el enfrentamiento de Cruz Azul y Guadalajara en los Cuartos de Final de la Liga MX, lo que dará margen a ambos equipos para ajustar sus planteamientos antes de la serie.

El periodista de ESPN y aficionado de la Máquina se manifestó luego de que el atacante griego se fuera del club |Crédito: elpodcastdlm

El duelo inaugural de la eliminatoria tendrá sede en el Estadio Akron, con probabilidad de disputarse el miércoles 26 o jueves 27 de noviembre. Mientras tanto, el encuentro definitorio, donde se resolverá el pase a semifinales, se jugará en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 o domingo 30 del mismo mes. En el antecedente más cercano entre estas escuadras, celebrado en la jornada 7 del Apertura 2025, los celestes salieron victoriosos sobre los tapatíos por 2-1 en el Estadio Akron, con anotaciones de José Paradela y Carlos Rotondi.

En este escenario, la serie entre Cruz Azul y Chivas se perfila como un enfrentamiento donde la historia reciente y la posición en la tabla quedan en segundo plano, y la capacidad de adaptación y la atención a los detalles serán los factores que inclinen la balanza.