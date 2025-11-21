México Deportes

Pumas es goleado por Pachuca: estos son los mejores memes que dejó su eliminación del Play In

El equipo de Efraín Juárez no logró la hazaña de seguir en la pelea para pasar a liguilla del Apertura 2025

Los mejores memes que dejó
Los mejores memes que dejó la eliminación de Pumas del Play In (Captura X)

Terminó el torneo para el Club Universidad Nacional, con un marcador de 3 - 1 Pachuca goleó a Pumas y con ello los dejó fuera del Play In del Apertura 2025 de la Liga MX. La escuadra de Efraín Juárez no alcanzó el objetivo de seguir compitiendo por la posibilidad de avanzar a la liguilla.

Una vez que el árbitro finalizó el encuentro, en redes sociales la afición reaccionó con memes, en especial porque el conjunto auriazul cumple 15 años sin ser campeón de la Primera División de México. La afición no perdonó el rendimiento del equipo, pues desde el inicio del partido los Tuzos mostraron superioridad.

La contundencia ofensiva de Pachuca y los errores en la portería rival marcaron la diferencia en el duelo de Play-In del Apertura 2025, donde los Tuzos superaron por 3 a 1 a los Pumas de la UNAM, asegurando su pase a la siguiente ronda y dejando fuera de la competencia al conjunto universitario. El equipo hidalguense, que ahora espera al perdedor del enfrentamiento entre Xolos y Juárez, construyó su victoria a partir de una primera mitad eficaz y supo mantener la ventaja en el complemento.

Así goleó Pachuca a Pumas en Play In

El encuentro comenzó con ambos equipos buscando el control del balón y la iniciativa para avanzar en la ronda de Play-In. La primera oportunidad clara llegó al minuto diecisiete, cuando Alan Medina estuvo cerca de abrir el marcador para los Pumas tras un resbalón del arquero Carlos Moreno, pero no logró concretar la jugada.

Esta acción fue un aviso de la intensidad con la que se disputaría el partido.La paridad se rompió en el minuto treinta y cuatro, cuando Enner Valencia aprovechó una pelota suelta y, con un remate certero, adelantó a los Tuzos. A pesar de los esfuerzos de Keylor Navas por evitar el gol, el guardameta no pudo impedir que el balón cruzara la línea.

Este tanto reflejó la capacidad de Pachuca para capitalizar las pocas oportunidades generadas en una primera parte cerrada.Poco antes del descanso, en el minuto cuarenta, Kenedy amplió la ventaja con un potente disparo. Aunque Navas reaccionó, la fuerza del remate terminó por vencerlo y el marcador se colocó 2 a 0 a favor de los locales. Los Pumas reclamaron un penal en los instantes finales del primer tiempo, pero la jugada no fue sancionada y la primera mitad concluyó con una diferencia que acercaba a Pachuca a la siguiente fase.El segundo tiempo inició con los Tuzos manteniendo la iniciativa y una cómoda ventaja de dos goles.

Al minuto cincuenta y cuatro, Kenedy volvió a ser protagonista al marcar el tercer tanto para Pachuca. En esta ocasión, un error de Keylor Navas facilitó el remate del brasileño, quien no desaprovechó la oportunidad para sentenciar prácticamente el partido. Pachuca ya lo ganaba 3 a 0, consolidando su dominio en el marcador.A pesar de la desventaja, los Pumas no bajaron los brazos y lograron descontar en el minuto sesenta y cuatro. Pedro Vite encontró la pelota en el área chica y anotó el primer gol para el cuadro universitario, estableciendo el 3 a 1. Este tanto dio un respiro a los visitantes, aunque la diferencia seguía siendo considerable.

