Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil asegura que el partido de ida ante Tigres es la clave para ganar la Final

La delantera destacó la motivación del plantel y la necesidad de salir con ventaja del Estadio Ciudad de los Deportes. (Especial)

A pocas horas de que arranque la Final del Torneo Apertura 2025, Scarlett Camberos expresó la relevancia que representa para América Femenil el primer capítulo de la serie ante Tigres.

La delantera de las Águilas consideró que el choque inicial será determinante en las aspiraciones azulcremas para inclinar la balanza desde temprano.

“Sí, yo creo que para mí, el partido de Ida es el más importante para llevarnos una ventaja al volcán y terminarlo allí. Creo que llevamos nuestras conclusiones del partido, nuestros sentimientos que han sido muy buenos en esta liguilla y nos da como un extra empuje y motivación para el siguiente partido (vuelta)”, comentó previo al compromiso.

Camberos enfatizó que el equipo ha puesto especial atención en la concentración colectiva, desde la zaga hasta la delantera, con el objetivo de minimizar errores y aprovechar cada oportunidad frente al arco felino.

La goleadora americanista aseguró que el equipo llega con motivación extra tras su desempeño en la liguilla. (Especial)

“Sí, yo creo que lo más importante sería estar muy concentradas desde la línea defensiva hasta las atacantes, en ser contundentes, pero estamos tranquilas de que hemos estado viendo videos de cómo podemos atacar a Tigres, hacerles daño y cómo podemos mejorar también defensivamente. Entonces, bien, tranquilas y listas para la final”, mencionó la número 10.

La atacante también habló del trabajo que ha realizado bajo la dirección de Ángel Villacampa, técnico que disputará su sexta final con el club.

“Bueno, siento que he mejorado muchísimo como jugadora con Villacampa como entrenador, me ha enseñado muchísimo. Entonces, espero que logremos el título que merecemos, el cual merece también él”, declaró sobre la labor del estratega español.

La atacante destacó que América debe aprovechar el compromiso en casa para tomar ventaja antes de visitar San Nicolás. (Especial)

Respecto al estado actual del equipo, Camberos afirmó que las Águilas cierran el torneo en un momento ideal, tras una campaña que no estuvo exenta de complicaciones.

“Siento que sí, fue como un roller coaster la temporada, pero creo que estamos llegando a nuestro mejor momento llegando a la final. Entonces, sí, estamos tranquilas de que tenemos también suplentes, tenemos, recuperamos a muchas lesionadas, entonces, sí, listas para lo que sea necesario”, mencionó.

La delantera insistió en que el nivel del equipo está directamente relacionado con la concentración y la identidad futbolística que han mostrado.

“Creo que la concentración y, pues, obviamente, sabemos cómo jugamos y proponer eso mañana y darle con todo porque obviamente como jugadora del América, yo veo que tenemos muy buenas jugadoras, y cuando jugamos nuestro fútbol, cuando estamos concentradas, es muy difícil que un equipo nos ganen”, afirmó.

Irene Guerrero presume su camiseta tras el gol que anotó y le dio el pase al América a la Final. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Finalmente, destacó la mezcla de liderazgo y juventud dentro del plantel.

“Creo que tenemos a muchas jugadoras como Bruna, que ha llegado, Irene, Sandra, que también nos aportan mucho y son líderes en el equipo. Entonces, ajá, tenemos mucha experiencia y también tenemos mucha juventud, tenemos a jugadoras en-intermedias, entonces eso nos ayuda muchísimo”, sostuvo al tiempo que pidió el apoyo de la afición para ambos encuentros: “Sí, de solo pensar en ganar me hace muy emocional... ojalá se nos dé ese título”.

La Final de Ida entre América y Tigres se disputará este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta se jugará el domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en el Volcán.