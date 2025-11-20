La primera baja confirmada para Cruz Azul de cara a los Cuartos de Final contra Chivas y no es Kevin Mier

Cruz Azul ya tiene su primera baja confirmada de cara a los Cuartos de Final contra Chivas (REUTERS)

No cabe duda alguna que el Cruz Azul vs Chivas es una de las eliminatorias más atractivas de la Liguilla del Apertura 2025. Sin embargo, aunque todavía faltan varios días para que se dispute la serie, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón ya tiene una baja confirmada que se suma a la de Kevin Mier.

La preocupación en el equipo celeste surge porque estas dos inasistencias afectan zonas importantes del once titular. Mientras la ausencia de Kevin Mier en la portería obliga al cuerpo técnico a replantear la seguridad defensiva con Andrés Gudiño, la nueva baja puede generar ajustes adicionales que pueden impactar tanto tácticamente.

¿Cuál es la primera baja para Cruz Azul de cara a los Cuartos de Fina contra Chivas?

Cruz Azul enfrentará los Cuartos de Final del Apertura 2025 sin Lorenzo Faravelli, quien fue descartado para la serie ante Chivas de Guadalajara tras ser expulsado en el último partido de la fase regular.

Cabe recordar que Faravelli ingresó de cambio en el duelo ante Pumas de la UNAM, pero solo permaneció cinco minutos en el campo antes de ser expulsado por una entrada temeraria sobre Santiago López. Este episodio, que se produjo en un ambiente tenso tras la lesión de Mier y una serie de reclamos en el Estadio Cuauhtémoc, dejó a la Máquina sin uno de sus mediocampistas más experimentados para la fase decisiva del torneo.

Caso Kevin Mier en Cruz Azul

En cuanto a Kevin Mier, el arquero colombiano salió lesionado durante el mismo encuentro ante Pumas luego de recibir una dura entrada por parte de Adalberto Carrasquilla.

El último compromiso ante Pumas no solo significó la derrota para Cruz Azul, sino que también marcó el desenlace de la fase regular y la configuración de los cruces de Cuartos de Final. A pesar del resultado adverso, el equipo de Larcamón mantuvo el tercer puesto, superado únicamente por Toluca y Tigres.

¿Cuándo son los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

El cruce ante Chivas de Guadalajara está definido: el partido de ida se disputará el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Akron, mientras que la vuelta tendrá lugar el sábado 29 en el Estadio Olímpico Universitario. Cabe recordar que Cruz Azul, que finalizó en la tercera posición de la tabla general tras caer ante Pumas, ya tenía asegurado su pase directo a la Liguilla antes de la última jornada.

Y es que se debe tomar en cuenta que la serie a ida y vuelta otorga a los cementeros la posibilidad de cerrar en su estadio, un factor que podría resultar determinante en la búsqueda del pase a semifinales.

De cara a la serie ante Chivas, Cruz Azul dispondrá de hasta tres semanas para preparar el enfrentamiento, debido al parón de selecciones y la disputa del Play In, que definirá los últimos dos boletos a la Liguilla. Esta pausa permitirá al cuerpo técnico ajustar detalles tácticos y esperar la recuperación de los jugadores tocados.