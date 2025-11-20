Cuáles son las futbolistas del América femenil que buscan coronarse por primera vez

La escuadra azulcrema busca conseguir su primer campeonato desde el Clausura 2023, donde vencieron a las Tuzas del Pachuca. (X/ @AmericaFemenil)

El Club América Femenil llega a la final del Apertura 2025 con la esperanza de volver a levantar un título, el cual no consiguen desde el Clausura 2023 cuando vencieron a las Tuzas del Pachuca.

Este campeonato representaría una gran oportunidad para varias jugadoras que llegaron al América Femenil con la etiqueta de figuras, pero que hasta ahora no han logrado celebrar un título con el equipo de Coapa.

Cada una de estas futbolistas tiene la oportunidad de dejar una marca imborrable en la historia del Club América Femenil y del fútbol femenil mexicano en general.

Obtener este campeonato no solo representaría un reconocimiento a su esfuerzo y talento, sino también consolidaría su legado como parte fundamental de un equipo que constantemente llega a las instancias finales, pero se ha quedado a las puertas del título.

Futbolistas que buscan ser campeonas en la Liga Mx Femenil por primera vez

Sandra Paños

La guardameta azulcrema sueña con su primer campeonato en la Liga Mx Femenil. (X/ @AmericaFemenil)

Sandra Paños, ex guardameta del Barcelona y de la selección española, llega al Club América Femenil con la intención de reflejar en México su extenso y exitoso palmarés europeo. Tras una destacada trayectoria en el fútbol europeo, donde conquistó múltiples títulos como la Champions League y la Liga española, ahora busca extender su legado conquistando un campeonato en la Liga Mx Femenil.

Irene Guerrero

Irene Guerrero presume su camiseta tras el gol que anotó y le dio el pase al América a la Final. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La futbolista llegó a las Águilas del América con el prestigio de ser campeona del mundo, tras conquistar el Mundial Femenil con España en 2023, donde La Roja derrotó a Inglaterra en la final.

La centrocampista española dejó al Manchester United tras una sola temporada para unirse de manera permanente al conjunto azulcrema. Antes de llegar a los Red Devils, Guerrero militó en el Atlético de Madrid, equipo desde el cual dio el salto a la liga inglesa.

Su experiencia internacional, sumada a sus destacadas actuaciones en clubes europeos, la convierten en una pieza clave para las Águilas en su búsqueda por conseguir su tercer campeonato.

Jordan Brewster

Jordan Brewster llegó con la misión de sumar su experiencia y fortaleza en la defensa azulcrema. Su llegada a la Liga MX Femenil se hizo oficial el pasado 28 de julio, aunque la propia futbolista reveló que existió contacto con la directiva de las Águilas desde el verano del 2024.

La defensa del América ha sido parte de distintos procesos juveniles en la selección de Estados Unidos, donde formó parte de los equipos Sub-17 y Sub-20. Sin embargo, una baja en rendimiento la llevó a salir del radar del seleccionado, y busca que un campeonato con las azulcremas pueda llevarla a ser considerada de nueva cuenta por el conjunto de las barras y las estrellas.

Bruna Vilamala

La joven canterana del Barcelona sueña con triunfar en México ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con apenas 23 años, la atacante catalana Aitana Bonmatí llegó a la Liga MX Femenil tras formarse en La Masía, cantera del FC Barcelona, donde se consolidó como una pieza clave en la consecución de múltiples títulos tanto a nivel nacional como internacional.

La juvenil española llegó a Coapa tras rescindir anticipadamente su contrato con el Barcelona, que originalmente estaba vigente hasta 2026, luego de haber pasado una temporada a préstamo con el Brighton en Inglaterra.

Su trayectoria incluye destacadas actuaciones en la Primera División Femenina, la Champions League y diversas copas domésticas y desde su llegada a México, la delantera ha contribuido con goles importantes para las Águilas, mostrando su instinto goleador y consolidándose como una pieza clave en el ataque.

Chidinma Okeke

Desde su llegada a Coapa, la nigeriana se ha convertido en una auténtica muralla de la defensa azulcrema y cuenta con experiencia. al haber jugado en Europa, donde formó parte del Madrid CFF, y en Asia, integrando las filas del MyNavi Sendai de Japón.

En su país natal, España, defendió los colores del Robo Queens y formó parte de la selección nigeriana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Annie Karich

La futbolista cuenta con experiencia en las categorías Sub-17 y Sub-20 de la selección de Estados Unidos, además de haber destacado en clubes como Boston Legacy y el SC Freiburg de la Frauen-Bundesliga, lo que la ha preparado para afrontar el desafío de militar en la Primera División Femenil de México con un alto nivel competitivo.

Su presentación se llevó a cabo durante el medio tiempo del encuentro amistoso entre América y Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde fue recibida por Celeste, el águila representativa del club.

La incorporación de Karich llegó en calidad de préstamo, por lo que al terminar su participación en la gran final, la jugadora tendrá que reportar de regreso con el Boston Legacy.

Scarlett Camberos

Después de perderse la final del Clausura 2023, Camberos busca su primer campeonato con las Águilas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La futbolista mexico-estadounidense Scarlett Camberos salió de la institución América para incorporarse al Angel City FC debido a problemas de acoso, justo durante la temporada en la que las Águilas se proclamaron campeonas tras vencer a las Tuzas del Pachuca.

Sin embargo, ahora busca aprovechar esta oportunidad que los problemas extracancha le negaron en 2023 para finalmente coronarse en la Liga Mx Femenil.

Marissa García

Su preparación se ha desarrollado principalmente en el fútbol estudiantil de Estados Unidos, donde es egresada de la Bishop Gorman High School, escuela donde fue campeona estatal y regional.

Posteriormente, jugó para la Universidad de Colorado Springs y luego se convirtió en jugadora del Saint Mary’s College y posteriormente llegó directamente al América.

La defensa originaria de Las Vegas llegó a Coapa para reforzar la zona defensiva del América, especialmente por la salida de Jocelyn Orejel.

Mariela Ramos

La joven futbolista de la Sub-19 debutó este año con las de Coapa ante Cruz Azul, por lo que espera conseguir un título en su corta carrera como futbolista tras ser registrada con el primer equipo para este torneo.