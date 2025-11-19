México Deportes

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

El “Monstruo Mexicano” siempre ha deseado enfrentarse a la figura del boxeo mexicano

El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

Tras la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, las expectativas sobre el futuro del púgil mexicano han generado intensos debates dentro del mundo del boxeo. David “Bandera Roja” Benavidez, uno de los rivales más mencionados por los fanáticos para medirse con él, recientemente compartió su perspectiva sobre los próximos pasos que considera necesarios para el campeón.

La velada en Nevada concluyó con un resultado unánime: Crawford se impuso por decisión de los jueces con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113, arrebatando así a Álvarez su condición de campeón indiscutido en las 168 libras.

En entrevista con FightHub TV, David Benavidez aseguró que el único boxeador que le ha tenido miedo ha sido Canelo Álvarez. Durante la misma charla, El Bandera Roja destacó que si Saúl no se retira, las únicas peleas que le quedan por hacer son contra él, Dmitry Bivol o Artur Beterbiev.

“El único que tiene miedo de mí es Canelo. Nadie, para serte honesto, quería verlo pelear contra Crawford, sin faltar al respeto a Crawford, pero la gente quería verlo con Bivol otra vez, a gente quería verlo pelear conmigo. Si no se va a retirar, ¿entonces qué peleas le quedan?”. ¿Qué hay en 168? ¿Munguía, Mbilli, Pacheco? No hay peleas para él ahí, así que si regresa, tiene que enfrentarnos a uno de nosotros: a Beterbiev, a Bivol o a mí, eso es lo que pienso sobre esa situación”, comentó Benavidez.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y David Benavidez?

Los planes de Saúl Álvarez en el boxeo profesional sufren una pausa obligada debido a una reciente intervención quirúrgica en el codo. Este procedimiento aplazará indefinidamente su retorno al cuadrilátero, mientras el campeón mexicano ha decidido enfocar sus energías en la vida personal y pasar más tiempo junto a su familia. Por el momento, el tapatío no ha comunicado cuál será el camino que tomará en la continuación de su carrera deportiva.

A pesar de estar alejado de los encordados, ya circulan nombres de posibles rivales para Canelo en su eventual regreso. En la lista se mencionan a Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz, así como a Terence Crawford, quien recientemente renunció al título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Las especulaciones sobre el próximo adversario acompañan la incertidumbre en torno al futuro de Álvarez, mientras permanece en recuperación tras la operación.

Por su parte, el Monstruo Mexicano se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá el próximo 22 de noviembre contra Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita, donde defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división co mo parte de la carteleraThe Ring.

¿Por qué no se dio una pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

Después de no materializarse la pelea largamente esperada entre David Benavidez y Saúl Álvarez, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, decidió buscar nuevos horizontes en la categoría de los semipesados. El Bandera Roja ocupó la posición de rival mandatorio de Álvarez en la división de los supermedianos durante un extenso periodo, aunque el campeón oriundo de México optó en repetidas ocasiones por medir fuerzas contra otros rivales.

El prolongado estancamiento en las negociaciones motivó a Benavidez a ascender a las 175 libras (cerca de 79,3 kilogramos). El movimiento rindió frutos enseguida cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le otorgó el título en la categoría, al no concretarse una pelea con Dmitry Bivol, quien declinó la posibilidad de enfrentarse a él.

