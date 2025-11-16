México Deportes

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

El delantero azteca considera que no es la mejor manera de apoyar al Tri de cara a la Copa del Mundo a disputarse de local

Para el periodista es importante tomar las críticas de los fans en vez de quejarse de ellos. (Especial)

Durante la noche del sábado 15 de noviembre la Selección Mexicana hizo su ansiado regreso a suelo azteca con el partido amistoso frente a los uruguayos, un momento que, se esperaba, fuera de unión, pero que terminó en abucheos por parte de la afición y un 0-0 que no dejó conforme a nadie, actitud que molestó a Raúl Jiménez y varios de sus compañeros, pero que el periodista David Faitelson replicó de inmediato.

Si bien se espera que para el 2026 los estadios se vuelquen a favor del Tri, para los seguidores del equipo dirigido por Javier Aguirre no termina de convencerles el nivel de juego que han mostrado desde el pasado mundial en Qatar donde la Selección Mexicana quedó eliminada en la fase de grupos, situación que no sucedía desde hace 20 años.

Entre el enojo de la afición por la falta de resultados y la convocatoria a jugadores naturalizados, los reclamos no se han hecho esperar y quedaron claros en el más reciente juego contra la garra charrúa. Gritos contra ‘Tala’ Rangel y hasta exigir la salida del propio Aguirre decepcionaron a varios de los jugadores de la selección quienes esperarían que el factor de local fuera beneficioso para trascender en la próxima Copa del Mundo 2026.

El técnico mexicano le dio la oportunidad al futbolista de Chivas lo que habría enojado a la afición. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Raúl Jiménez enciende las redes con declaración

Uno de los que se mostró más afectado fue el actual delantero del Fulham, quien externó su decepción por haber jugado en el Territorio Santos Modelo (TSM) y, en vez de recibir el apoyo que esperaban, la gente en el estadio no dudó en hacerles ver su descontento.

Ante ello, tras el término del encuentro (que terminó 0-0 contra Uruguay), Jiménez también alzó la voz: “Lo que deja triste es jugar de local y que te abucheen, que fuera Vasco, que le griten put… al portero, eso es lo que deja triste, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, declaró para Azteca Deportes.

A esta molestia se unió Jorge Campos, el histórico arquero mexicano hizo hincapié en los abucheos que recibió el arquero de Chivas, aparentemente por no haber alineado a Carlos Acevedo titular con el equipo local, lo que habría enojado a los asistentes.

Ante esta respuesta de los fanáticos, el ‘Brody’ no dudó en externar su molestia pues, aseguró, se trata del bienestar del equipo y no de complacer a la gente por lo que el apoyo debe ser imparcial: “Esto no puede pasar, es México, no se puede abuchear a nuestros jugadores. Si el técnico lo escogió, hay que apoyarlo”.

El artillero tampoco ha podido contribuir en un mejor nivel de juego para el Tri. (REUTERS/Henry Romero)

¿Afición molesta solo por un portero?

La decisión de llevar a Carlos Acevedo, del club Santos Laguna, como tercer portero en un partido que se jugó en el mismo estadio que defiende dentro de la Liga MX habría sido una parte fundamental para que la fanaticada mostrara su descontento con el cuadro de Javier Aguirre.

Sin embargo, es importante destacar que el desempeño de la Selección Mexicana tampoco ha sido la esperada. Y es que, al no tener acción en el hexagonal final para ganar un pase al Mundial, el nivel que han mostrado en la cancha no convence a los seguidores del Tri. Hasta el momento, no se ha conseguido ningún triunfo contra selecciones de Conmebol y de los últimos partidos solo se han visto empates y la dolorosa derrota 4-0 contra Colombia que encendió las alarmas a poco más de 7 meses de que se dé el silbatazo inicial en el Estadio Azteca.

En ese sentido, David Faitelson no dudó en responder las palabras de Jiménez considerando que deben tenerle mayor respeto a aquellos que hacen el gran esfuerzo para poder asistir a un partido de fútbol:

“Los futbolistas quejándose de los abucheos… Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor… ¡Ridículos y con poca vergüenza! El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas…”.

Las palabras del comunicador fueron contundentes tras las declaraciones de varios jugadores del Tri. (TW David Faitelson)

