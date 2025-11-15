Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Oswaldo Sánchez dio su opinión sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana. (Instagram/ @sanoswaldotd)

La posible llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana ha puesto sobre la mesa un debate dentro del futbol nacional.

El mediocampista español, quien está próximo a cumplir cinco años en México, podría iniciar el proceso de naturalización, lo que lo convertiría en elegible para competir con el Tricolor para el Mundial 2026.

En medio de esta controversia, Oswaldo Sánchez, exportero de la Selección, fijó una postura clara respecto a la eventual convocatoria del jugador del América.

La conversación sobre el tema se ha intensificado en los últimos días, aunque cualquier llamado para Fidalgo solo podría concretarse hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026.

Oswaldo Sánchez descarta la necesidad de convocar a Fidalgo

El cancerbero mexicano dio una gran actuación en la Copa Confederaciones 2005. (Mexsport)

Al ser cuestionado por los medios, Sánchez aseguró que el conjunto tricolor no requiere la incorporación de Álvaro Fidalgo. El exguardameta señaló su respaldo hacia los jugadores nacionales que se desempeñan en el mediocampo.

“No lo necesitamos. Es decir, ningún jugador de esta liga sobra, pero sí creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar”, afirmó.

Agregó que mantiene “mucha confianza en Edson Álvarez, en quienes juegan por delante de él, en Charly Rodríguez, en Luis Chávez una vez que se recupere”.

El ahora comentarista deportivo recordó que en el pasado existieron naturalizados que aportaron al representativo nacional, aunque consideró que, en el momento actual, el proceso debe continuar con los futbolistas mexicanos.

“Nosotros tuvimos naturalizados muy buenos, ¿no?, como Guillermo Franco o Sinha, pero creo que en este momento yo priorizaría seguir consolidando un esquema de juego con los mexicanos que tenemos”, concluyó.

Otras voces opinan sobre la posible incorporación del español

(Ilustración: Jesús Aviles)

El exmediocampista mexicano, Carlos Salcido señaló que cualquier evaluación sobre Fidalgo debe realizarse dentro de la Selección misma.

“Más allá de hablar de Fidalgo, siempre he dicho que un equipo es diferente a una selección. Hay que verlo en selección; al final del día, si es convocado, hay que verlo ahí”, comentó. Añadió que todos los convocados “son uno más” y que, en caso de asistir, deberá “dar lo mejor”.

Joel Sánchez, mundialista en Francia 1998, abordó el clima alrededor del equipo mexicano. Pidió dejar de lado las críticas recientes y respaldar al conjunto de cara al Mundial 2026.

“Creo que, en vez de lanzar tanto veneno contra los jugadores, hay que respaldar a la selección, que realmente se sientan locales”, señaló. Consideró que el análisis debe hacerse después del torneo: “Ya después de que termine la participación haremos el corte de cabezas, como normalmente se quiere hacer antes”.