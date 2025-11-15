Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Saúl “Canelo” Álvarez es y ha sido el referente del boxeo mexicano en los últimos años y una de las grandes figuras del pugilismo internacional. Sin embargo, a pesar de esto, también ha recibido múltiples cuestionamientos sobre su trayectoria.

Y es que en una reciente entrevista, una leyenda del pugilismo cuestionó el lugar del campeón mexicano entre los mejores de la historia. Cabe recordar que Álvarez ya no es más campeón indiscutido de las 168 libras, pues el pasado 13 de septiembre perdió sus cuatro campeonatos mundiales (CMB, OMB, AMB y FIB) ante el estadounidense, Terence Bud Crawford.

La mayor parte del combate fue dominada por el norteamericano y tras 12 rounds, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de los supermediano terminó, mientras que Crawford hizo historia y se convirtió en el primer peleador en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Joe Calzaghe asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos

En entrevista con Boxing Scene, Joe Calzaghe aseguró que no pondría a Canelo Álvarez entre la lista de los mejores de todos los tiempos. Durante la misma charla, el ex pugilista inglés señaló que el tapatío perdió sus peleas más importantes, aunque destacó que es un gran boxeador.

“Yo no lo pondría como un grande de todos los tiempos. Porque perdió sus peleas más importantes. Sigue siendo un gran peleador. Ha tenido grandes victorias. Pero contra los peleadores de élite, perdió, ¿No? Ha tenido una gran carrera. Si sigues y sigues peleando, vas a perder. El tiempo alcanza a todos. Solo espero que no siga demasiado y termine siendo vencido por boxeadores mediocres", comentó Calzaghe.

A lo largo de su carrera, Joe Calzaghe se consagró como múltiple campeón mundial en las divisiones de peso supermediano y semipesado. Nacido el 23 de marzo de 1972 en Londres, Inglaterra, este boxeador retirado es ampliamente reconocido bajo el nombre de Joseph William Calzaghe.

Boxing - IBF World Super Featherweight Title - Shavkatdzhon Rakhimov v Joe Cordina Weigh-in - Cardiff City Hall, Cardiff, Wales, Britain - April 22, 2023 Sandy Ryan poses during the weigh-in with Marie-Pier Houle as former boxer Joe Calzaghe looks on Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Tras su combate más reciente, Álvarez ha decidido centrarse en su vida privada y reservar tiempo para su familia, aplazando cualquier decisión sobre los próximos pasos en su carrera. Además, la cirugía de codo a la que se sometió hace unos días pospone cualquier posible enfrentamiento.

Sin embargo, dentro de la lista de sus futuros posibles rivales se encuentran nombres como el de Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz o el propio Terence Crawford, quien renunció al campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

