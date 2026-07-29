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Gilda Lozoya tramita amparo contra la difusión de imágenes de su detención: acusa violaciones a sus derechos

La imputada busca que se investigue la difusión del material relacionado con su detención en el caso Agronitrogenados

Gilda Lozoya busca que un juez revise la presunta filtración de imágenes tras su detención. Nieto. Crédito: Especial
Gilda Lozoya busca que un juez revise la presunta filtración de imágenes tras su detención. Nieto. Crédito: Especial
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Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, promovió un juicio de amparo en contra de la presunta filtración de fotografías, videos e información relacionada con su detención, ocurrida el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dentro de las investigaciones por el caso Agronitrogenados.

La demanda fue presentada el 24 de julio ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. En ella, la defensa señala que la difusión del material vulneró derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de datos personales y la privacidad de la imputada.

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Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire requirió a la promovente aclarar, en un plazo de cinco días, cuáles son específicamente los actos que busca impugnar mediante el amparo. En caso de no hacerlo, la demanda podría tenerse por no presentada.

Defensa denuncia violaciones al debido proceso

El abogado Alejandro Rojas Pruneda sostuvo que la publicación de imágenes en las que Gilda Lozoya aparece esposada y custodiada por agentes federales constituye una violación a sus derechos procesales y a su dignidad.

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La defensa de Gilda Susana Lozoya señaló que la difusión de fotografías y videos de su detención. (Cortesía)
La defensa de Gilda Susana Lozoya señaló que la difusión de fotografías y videos de su detención. (Cortesía)

Además, afirmó que la ejecución de la orden de aprehensión era innecesaria, al argumentar que su clienta mantenía comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que podía haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.

Durante una audiencia previa, la defensa también solicitó que se investigara la filtración del material difundido tras la captura, al considerar que la exposición pública de la acusada afectó el desarrollo del proceso penal.

Caso Agronitrogenados: de qué se acusa a Gilda Lozoya

La investigación de la FGR sostiene que Gilda Susana Lozoya habría participado en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.

La FGR señala a Gilda Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. REUTERS/Henry Romero
La FGR señala a Gilda Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con la acusación, la imputada presuntamente tuvo conocimiento y participación en el manejo de recursos que habrían derivado del pago de sobornos atribuidos al empresario Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA).

Así fue el caso:

  • La FGR la acusa de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Es señalada como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited.
  • Las investigaciones apuntan al presunto lavado de alrededor de 3.4 millones de dólares vinculados al caso Agronitrogenados.
  • El dinero habría estado relacionado con presuntos sobornos para la compra de la planta por parte de Pemex.
  • La causa forma parte de las investigaciones que también involucran a Emilio Lozoya.

Gilda Lozoya enfrenta el proceso en libertad condicional

El pasado 8 de julio, una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Gilda Lozoya continuará su proceso penal en libertad bajo medidas cautelares impuestas por una jueza federal. (Foto cortesía FGR)
Gilda Lozoya continuará su proceso penal en libertad bajo medidas cautelares impuestas por una jueza federal. (Foto cortesía FGR)

No obstante, posteriormente la autoridad judicial rechazó imponer la prisión preventiva justificada solicitada por la FGR al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga.

Como medidas cautelares, deberá portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y presentarse periódicamente ante la autoridad.

La defensa ha insistido en que la acusada siempre ha estado dispuesta a colaborar con las investigaciones y ha rechazado los señalamientos formulados por la Fiscalía.

El proceso judicial continúa mientras se analiza el amparo

Mientras avanza la investigación penal por el caso Agronitrogenados, el nuevo juicio de amparo busca determinar si existieron irregularidades en la difusión de imágenes e información derivadas de la detención de Gilda Lozoya.

Por ahora, el juzgado federal deberá resolver si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida, una vez que la promovente precise los actos reclamados.

Paralelamente, la causa penal continuará su curso conforme a los plazos establecidos por la autoridad judicial, mientras la imputada enfrenta el proceso en libertad bajo las medidas cautelares impuestas.

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