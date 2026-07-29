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Colegio de directores de la UNAM respalda al rector en la revisión del examen de ingreso

La universidad informa que el órgano de titulares apoya la integración de especialistas para proponer una opción a aspirantes

La UNAM informó que el órgano colegiado apoya el grupo de expertos que revisa el proceso de ingreso a la licenciatura 2026. EFE/Francisco Guasco
La UNAM informó que el órgano colegiado apoya el grupo de expertos que revisa el proceso de ingreso a la licenciatura 2026. EFE/Francisco Guasco
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El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM informó que respalda al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, tras la decisión de conformar ese grupo de expertos, según un comunicado difundido este 29 de julio por la universidad.

De acuerdo con la UNAM, el órgano colegiado sostuvo que la institución “debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior”, y que corresponde a la casa de estudios esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”. respecto al examen de admisión.

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En el comunicado, el Colegio subrayó elprofesionalismo, independencia y rigor académico” de las y los expertos convocados para proponer “la mejor rutaque ofrezca “una opción certera a las y los jóvenes que buscan iniciar su educación superior.

Dicho posicionamiento también reafirmó que la UNAM debe garantizar procesos con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica”, y reiteró el compromiso del Colegio con la autonomía universitaria y la vocación de servicio a México.

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La empresa que realizó el examen pide una audiencia ante la comisión que revisa el proceso de admisión

Emblema dorado roto con sello "EXAMEN FALLIDO", pantallas de navegador seguro con errores, smartphone con pantalla rota, papeles, auricular y cámara web.
La firma envió una carta al doctor Eduardo Bárzana García para presentar información técnica, académica y operativa que dice haber reunido durante la aplicación de la prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Territorium pidió una audiencia ante la comisión que revisa las irregularidades del examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, en un proceso con más de 158 mil aspirantes cuya investigación mantiene suspendidas temporalmente las inscripciones mientras la universidad define si hubo ventajas indebidas.

La empresa sostuvo que su plataforma operó conforme a lo previsto y que atendió de manera simultánea a más de 10 mil participantes por turno. Su postura añadió un punto central a la revisión: distinguió entre fallas de infraestructura tecnológica y riesgos académicos vinculados con la repetición de reactivos.

Dicha solicitud fue enviada en una carta al doctor Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026. En ese documento, la firma pidió exponer la evidencia técnica, académica y operativa que asegura haber reunido durante la aplicación de la prueba.

Territorium señaló que no busca interferir en la independencia de la comisión. Su planteamiento es aportar elementos que podrían servir para una revisión más amplia del proceso y responder de forma directa a las preguntas de los integrantes del grupo técnico.

Territorium separa la seguridad tecnológica de la seguridad académica

Portada UNAM Rectoría
La empresa afirmó que su plataforma operó conforme a lo previsto y que atendió de manera simultánea a más de 10 mil participantes por turno. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La respuesta de la compañía se apoyó en una división precisa entre dos tipos de controles. Por un lado ubica la seguridad tecnológica: verificación de identidad, disponibilidad de la plataforma, supervisión de la aplicación y detección de comportamientos atípicos.

Por otro lado colocó la seguridad académica: construcción de versiones equivalentes del examen, aleatorización de reactivos y control de su exposición entre distintos grupos y horarios. Con esa distinción, Territorium afirmó que la repetición de reactivos puede convertirse en un riesgo aun cuando la plataforma funcione correctamente.

Ese punto responde al centro de su defensa: la empresa dijo que el problema de exposición de preguntas no pertenece de forma estricta a la infraestructura tecnológica, sino a una estrategia académica que acompañe la aplicación. La compañía presentó esa diferencia como parte de la información que busca explicar ante la comisión.

Mientras tanto, la UNAM mantuvo abierta la revisión del procedimiento y de los resultados del examen a través de la Comisión Técnica instalada para ese fin. Este análisis continúa después de que la institución suspendió temporalmente las inscripciones por denuncias de aspirantes y académicos sobre el presunto uso de herramientas externas para obtener ventajas indebidas.

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