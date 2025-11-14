México Deportes

Prensa costarricense explota contra el Piojo Herrera tras perder ante Haití: “Basura de trabajo”

El equipo comandado por el estratega mexicano se jugará su boleto a la justa mundialista en su próximo partido contra Honduras

Costa Rica perdió contra Haití
Costa Rica perdió contra Haití y los cuestionamientos a Miguel "Piojo2 Herrera llegaron (REUTERS)

El escenario para la Selección de Costa Rica se complica en el recorrido hacia la Copa del Mundo 2026, luego de la reciente derrota 1-0 que sufrió frente a Haití. Este tropiezo obliga al equipo que dirige Miguel Herrera a jugarse la continuidad en el torneo clasificatorio en la última fecha.

El balance de los ticos ha sido irregular y tras cinco encuentros, suman tres empates, una derrota y una sola victoria. Esta campaña los mantiene por ahora fuera de la zona de clasificación, ya que por delante en la tabla se ubican tanto Haití como Honduras, que comparten la punta con ocho puntos cada uno, mientras que Nicaragua, con cuatro unidades, permanece en el último lugar del grupo.

Prensa costarricense explota contra el Pijo Herrera tras perder ante Hautí

Daniel Martínez, periodista costarricense, cuestionó el trabajo que ha hecho Miguel “Piojo” Herrera con Costa Rica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y lo catalogó como “Basura”.

“He tenido vergüenza, y si tuviera que calificar cuál ha sido el trabajo en la eliminatoria de Migue Piojo Herrera, simple y sencillamente ha sido una basura. Perdiendo contra Haití caminando, casi los 90 minutos. Si en la federación no se dan cuenta que lo que tenemos es una basura de trabajo, yo no sé que más tiene que pasar en nuestro futbol porque ya no podemos seguir haciendo este ridículo”, comentó el periodista.

Cabe señalar que al término del partido, Piojo Herrera protagonizó un momento de alta tensión cuando fue cuestionado por periodistas costarricenses debido al rendimiento del equipo. Uno de los reporteros lanzó una pregunta contundente que encendió el ánimo del estratega mexicano a tal grado que el personal del recinto tuvo que solicitarle al entrenador que abandonara la sala para evitar que la confrontación escalara.

El equipo que dirige el técnico mexicano perdió ante Haití y su clasificación al Mundial 2026 peligra |Crédito: X@danielmartinezo

Qué necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026

Matemáticamente, la Selección de Costa Rica aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, necesitará ganar su último partido de la eliminatoria contra Honduras, y que Haití pierda como local contra Nicaragua. Bajo este escenario, cualquier otro resultado dejaría sin Copa del Mundo al equipo que dirige Miguel Herrera.

Para clasificar al Mundial directamente

  • Ganar a Honduras como local
  • Que Haití pierda de local contra Nicaragua

Por otra parte, que Costa Rica contra Honduras

Para clasificar al repechaje

  • Ganar a Honduras
  • Que Haití solo empate
  • Que Panamá pierda por al menos 2 goles de local contra El Salvador

