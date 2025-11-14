Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay ( Katie Stratman-USA TODAY Sports)

La portería de la Selección Mexicana se perfila para tener un cambio relevante en el próximo partido ante Uruguay. En horas recientes trascendió que Carlos Acevedo será el encargado de defender el arco, por lo que desplazaría a Luis Ángel Malagón de la titularidad.

Así lo informó Raúl Orvañanos, quien detalló que la decisión se produce en el marco de la Fecha FIFA de noviembre, en un duelo que se disputará en el Estadio Corona TSM en Torreón, estadio habitual de Acevedo con Santos Laguna. El movimiento en la portería adquiere importancia por la calidad del rival sudamericano y por el momento de definición que atraviesa el equipo nacional rumbo al Mundial 2026.

De acuerdo con diversos reportes que surgieron, la determinación de que Carlos Acevedo sea titular responde a la búsqueda de soluciones por parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien mantiene dudas sobre el rendimiento de sus opciones en la portería.

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

Tanto Luis Ángel Malagón como Raúl Rangel, habituales convocados, han mostrado un nivel por debajo de lo esperado, lo que ha abierto la competencia interna en una de las posiciones más observadas del equipo. La convocatoria para estos encuentros incluyó a los tres arqueros, pero la elección de Acevedo para iniciar ante Uruguay representaría un giro en la estrategia y una oportunidad para que el guardameta de Santos Laguna se consolide en la selección.

Carlos Acevedo regresa a la selección mexicana

El regreso de Carlos Acevedo al Tri y a una posible titularidad marca un punto de inflexión en su trayectoria reciente. Tras un periodo de inconsistencias, el portero de la Comarca Lagunera ha recuperado protagonismo en la liga local, lo que le permitió volver a ser considerado por el cuerpo técnico nacional.

Cabe recodar que Acevedo no defendía la portería de México desde 2023, por lo que el partido ante Uruguay se perfila como una ocasión clave para demostrar su capacidad en el escenario internacional y convencer a Aguirre de su valía para la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial 2026.

Luis Malagón se quedaría en la banca (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La competencia por el puesto de portero en la selección mexicana sigue abierta, esto por la decisión de Javier Aguirre de no convocar a Guillermo Ochoa para los partidos ante Uruguay y Paraguay, aunque no descarta su presencia en el Mundial.

Javier Aguirre descarta a Quiñones por jugar en la liga árabe

La ausencia de Julián Quiñones en la lista de convocados para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 ha generado interrogantes, especialmente tras las recientes declaraciones de Javier Aguirre. El técnico nacional, en entrevista con Fox Sports México, abordó de manera franca los motivos detrás de su decisión, dejando en claro su escepticismo respecto al valor competitivo de la liga árabe, donde actualmente milita el delantero.

Aguirre, quien asumió la dirección técnica del combinado mexicano en el ciclo previo al Mundial, ha evaluado a diversos futbolistas para conformar el plantel que representará al país en el torneo de la FIFA. Sin embargo, la exclusión de Quiñones, exjugador del América y actual integrante del Al-Qadisiyah Football Club en la Saudi Pro League, ha destacado entre las decisiones del estratega.

El propio Vasco Aguirre reconoció que el atacante ha tenido un desempeño notable en Arabia Saudita, pero subrayó que la liga en la que compite carece de visibilidad y seguimiento en México. El seleccionador nacional expresó abiertamente su percepción sobre el campeonato saudí: “Se fue a la liga árabe, no lo vemos, nadie, nadie ve la liga árabe. Yo tengo la fortuna de que su entrenador es Michel, aquel del Madrid, que lo conozco muy bien, vino a Pumas, le llamo con cierta frecuencia y me habla bien de Julián”, afirmó.