Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe

El estratega de la Selección Mexicana explicó los motivos de la ausencia del ex delantero americanista

A pocos meses de la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre empezó a perfilar quiénes serán los jugadores de la Selección Mexicana que representarán al país en el torneo de la FIFA. A lo largo de la preparación mundialista del Tricolor, Aguirre ha considerado a una serie de jugadores desde que tomó el cargo.

Pero una de las ausencias evidentes en el ciclo del Vasco se trata de Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League.​​ El ex jugador americanista ha tenido un paso destacable en la liga árabe; sin embargo, Javier Aguirre no ha considerado al naturalizado mexicano para el ciclo mundialista.

Y es que, recientemente el director técnico del combinado nacional reveló su percepción que tiene de Quiñones y demeritó la liga árabe, ya que aseguró que “nadie la ve”.

Las palabras de Aguirre, recogidas por Fox Sports México en una entrevista, han reavivado el debate sobre el valor que se otorga a las ligas extranjeras al momento de conformar la Selección Nacional de México.

Javier Aguirre expuso su percepción sobre el torneo en el que milita Julián Quiñones, delantero mexicano que actualmente juega en Arabia Saudita y consideró que la Primera División de Arabia Saudita tiene poco público mexicano y es difícil de seguir.

“Se fue a la liga árabe, no lo vemos, nadie, nadie ve la liga árabe. Yo tengo la fortuna de que su entrenador es Michel, aquel del Madrid, que lo conozco muy bien, vino a Pumas, le llamo con cierta frecuencia y me habla bien de Julián”, sentenció.

Durante la entrevista, Aguirre profundizó en su visión sobre la liga árabe y señaló que su seguimiento a ese torneo responde a una obligación profesional. “Vemos partidos de Arabia porque es nuestra obligación, pero nadie la ve”, expresó el técnico, aludiendo a la escasa visibilidad internacional de la competencia donde Quiñones ha continuado su carrera tras su paso por el club América.

Aguirre explicó que Quiñones sigue en la órbita de la selección nacional debido a su capacidad goleadora y al nivel de competencia que enfrenta. El seleccionador detalló que se mantiene informado sobre el rendimiento del delantero gracias a la relación que mantiene con Míchel, actual entrenador de Quiñones en Arabia Saudita.

¿Por qué Javier Aguirre no quiere a Julián Quiñones en la Selección Mexicana?

En cuanto al análisis del rendimiento de Quiñones, Aguirre reconoció que el delantero ha logrado mantenerse entre los máximos anotadores del campeonato saudí, compitiendo con nombres como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Esta situación, según el técnico, justifica su presencia en la lista de convocados, aunque matizó que el seguimiento a la liga árabe se realiza principalmente por la obligación de evaluar a los jugadores mexicanos que militan en el extranjero.

Aguirre fue directo al describir el dilema que enfrenta respecto al papel táctico de Quiñones en la selección. El seleccionador recordó que su primera impresión del delantero en el combinado nacional no fue positiva, especialmente durante torneos como la Copa Oro y la Copa América, donde Quiñones actuó en posiciones alejadas de su perfil natural. “No me gustó nada”, admitió Aguirre sobre el desempeño del jugador en esos compromisos. Al abordar su rol actual, el técnico explicó: “¿Qué hago con este? Pues a ser suplente de Raúl o cuando son dos, de suplente de Santi Giménez y de Raúl”, sentenció.

