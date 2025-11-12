Se cierra un ciclo: figura deportiva deja Televisa luego de 15 años de presencia en pantalla

Alejandro Berry anuncia su salida de Televisa tras 15 años como referente del periodismo deportivo en México.

Alejandro Berry anunció su salida de Televisa después de 15 años de trayectoria, decisión que comunicó directamente a través de su cuenta de Instagram.

En una publicación acompañada por imágenes junto a colegas de Televisa Deportes, Berry agradeció a TelevisaUnivision por los años de carrera que le dejaron amistades y experiencias de por vida. También expresó su gratitud a quienes formaron parte de ese recorrido profesional y aseguró estar listo para lo que viene.

Durante más de una década, Berry se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la señal deportiva de la televisora, participando en programas como Fútbol Central y en coberturas de la Selección Mexicana, torneos internacionales y partidos de la Liga MX.

Su estilo directo, su capacidad de análisis y su presencia constante en transmisiones lo convirtieron en una figura familiar para los aficionados al futbol.

Además, formó parte de la transición de Televisa Deportes a TUDN, proyecto que integró contenidos para México y Estados Unidos, ampliando su alcance hacia el público hispano en el extranjero.

La salida de Berry representa el cierre de un ciclo relevante en la televisora, que en los últimos años ha vivido diversos movimientos en su plantilla de talentos. Aunque el periodista no detalló cuál será su próximo destino, dejó claro que está preparado para nuevos retos, lo que genera expectativa sobre su futuro en el periodismo deportivo.

Su mensaje en redes sociales fue interpretado como un adelanto de proyectos que podrían anunciarse en breve, manteniendo a la audiencia pendiente de sus próximos pasos.

Alejandro Berry es hijo del periodista mexicano Jorge Berry, figura destacada en la televisión nacional por su cobertura de eventos internacionales, análisis político y presencia en noticieros de alto perfil. Jorge Berry fue corresponsal en Estados Unidos y se distinguió por su estilo sobrio y su rigor informativo.

La influencia de su padre fue determinante en la formación profesional de Alejandro, quien optó por especializarse en el ámbito deportivo, construyendo una carrera propia en televisión y consolidándose como un referente en la narración y conducción de contenidos deportivos.

La conexión entre ambos representa una continuidad generacional en el periodismo mexicano, aunque cada uno ha destacado en áreas distintas. Alejandro ha sido más visible en el deporte, mientras que Jorge tuvo una presencia más amplia en noticias generales.

La trayectoria de Alejandro Berry, marcada por su trabajo en TUDN y su capacidad para conectar con la audiencia, asegura que su nombre seguirá ligado al futbol y al periodismo deportivo en México y más allá.