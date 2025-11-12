Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Jesús Martínez explicó por qué salió Jaime Lozano del club (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Jaime Lozano como director técnico del Pachuca sorprendió al entorno del fútbol mexicano, especialmente por la proximidad del Play In del Apertura 2025, donde los Tuzos se jugarán la posibilidad de acceder a la liguilla del campeonato.

A pesar de que Grupo Pachuca informó en su comunicado que la salida del Jimmy fue en común acuerdo, recientemente Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, explicó detalles de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Junto con la dirección deportiva analizaron la continuidad del estratega con el equipo.

Con motivo de la ceremonia de la Investidura del Salón de la Fama, Jesús Martínez conversó con FOX y explicó que la decisión se tomó debido al bajo rendimiento del equipo, a pesar de que los Tuzos aún mantienen opciones en el torneo. Compartió detalles de cómo llegaron a esta decisión.

¿Por qué Jaime Lozano fue despedido de Pachuca?

El presidente de Grupo Pachuca señaló que el proyecto deportivo ya no avanzaba como se esperaba y que la responsabilidad no recaía únicamente en Lozano, sino también en la gestión general del club, así como de los jugadores. Pero tras un diálogo en conjunto determinaron que la mejor decisión era separarse, pues el trabajo del Jimmy no resultó el esperado.

“El proyecto claramente ya no estaba caminando, pero no es culpa de Jaime nada más sino también de nosotros y de los jugadores que son los que están dentro de la cancha. Siempre es difícil tomar estas decisiones, pero se tienen que tomar”, declaró el directivo a FOX.

Añadió que la tristeza por el cambio en la dirección técnica es compartida por toda la institución, pero consideró necesario un cambio de actitud tanto en la directiva como en los jugadores para afrontar el cierre del torneo. “Estamos tristes, tristes por la situación de que estamos haciendo cambios en la dirección técnica... pero tenemos que cambiarnos la pila, que los jugadores también tengan ese profesionalismo y ese orgullo que deben de tener para sacar adelante sus instituciones...”, expresó Martínez Patiño en la misma entrevista.

El club Pachuca, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, informó que la relación laboral con Lozano concluyó tras un diálogo abierto y en común acuerdo. “El club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, indicó el boletín oficial. La institución agradeció el tiempo y el esfuerzo que Lozano dedicó al proyecto, destacando su compromiso con los valores del club tanto dentro como fuera del campo.

Durante la gestión de Lozano, el equipo no logró cumplir con las expectativas generadas por la calidad de su plantilla. El entrenador asumió el cargo tras la salida de Guillermo Almada, pero su etapa estuvo marcada por críticas debido a la eliminación en la primera fase del campeonato y a las inconsistencias tácticas. En la Liga MX, Pachuca finalizó en la novena posición con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. El último encuentro ante Santos Laguna resultó decisivo, ya que el equipo dejó escapar la posibilidad de escalar a la séptima posición, lo que precipitó la decisión de la directiva de concluir la etapa de Lozano por la falta de resultados, según el comunicado de Grupo Pachuca.