México Deportes

Pachuca vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Apertura 2025

Tras vencer de forma heroica al Cruz Azul, los universitarios buscarán mantener viva su temporada enfrentando a los Tuzos en el Estadio Hidalgo

Guardar
Con un 3-2 lleno de
Con un 3-2 lleno de dramatismo, los auriazules reviven en el torneo y ahora enfrentan a Pachuca por un boleto a la Liguilla. (Especial)

El cierre del torneo regular de la Liga MX tuvo un final digno de película. Los Pumas de la UNAM, que parecían destinados a quedar fuera del Play-In, lograron una remontada épica al vencer 3-2 al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc durante la jornada 17. Con ese resultado, los universitarios aseguraron su boleto a la fase de reclasificación y ahora deberán enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un duelo a matar o morir.

El conjunto auriazul llegó al último partido del torneo con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados para mantenerse con vida. Lo que parecía imposible se concretó en una noche inspirada: después de ir abajo en el marcador, los dirigidos por Efraín Juárez mostraron carácter y futbol para darle la vuelta al encuentro. Esa victoria no solo les dio tres puntos, sino también el impulso anímico que necesitaban para soñar con la liguilla.

El equipo de Efrain Juárez
El equipo de Efrain Juárez buscará repetir la hazaña frente a Pachuca para avanzar rumbo a la Liguilla.

Por su parte, Cruz Azul, que aspiraba a cerrar la fase regular como superlíder, terminó dejando escapar la cima tras una actuación llena de errores defensivos y falta de contundencia. La Máquina Celeste, que había sido uno de los equipos más sólidos del torneo, se quedó con las ganas de coronar su gran torneo con el liderato general.

El destino ahora enfrenta a los Pumas con el Pachuca, que finalizó en la novena posición después de caer 1-0 ante Santos Laguna. Los Tuzos llegan golpeados anímicamente, pero con la motivación de disputar el Play-In en casa, en el Estadio Hidalgo, y ahora teniendo un nuevo técnico, Esteban Solari.

Los Tuzos buscan redimirse y
Los Tuzos buscan redimirse y conseguir el boleto directo a la liguilla.

El partido entre Pachuca y Pumas está programado para este jueves a las 21:00 horas, con transmisión por Caliente TV y Fox One. Ambos equipos saben que no hay margen de error: el ganador avanzará en el Play-In y se mantendrá en la lucha por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El duelo promete emociones intensas. Pumas llega con la moral por las nubes tras su heroica remontada, mientras que Pachuca buscará aprovechar la localía y su capacidad ofensiva para imponerse. La clave para los auriazules estará en mantener el orden defensivo y repetir la fórmula que les permitió sorprender al Cruz Azul: intensidad, presión alta y contundencia frente al arco.

Temas Relacionados

PachucaPumasPlay-InTorneo Apertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

El técnico universitario se solidarizó con el delantero que estará fuera de actividad por nueve meses

El mensaje que Efraín Juárez

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

La estrategia del “Vasco” buscaría acelerar la adaptación del mediocampista del América con el Tri

Álvaro Fidalgo jugaría con la

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Así como los boletos, la compra de lugares de estacionamiento presentan una alza en sus precios y dificultad para adquirir

Mundial FIFA 2026: más de

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

El experimentado narrador deportivo estaría en la cobertura de Televisa para la Copa Mundial 2026

Perro Bermúdez alista su regreso

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

El comentarista deportivo analizó la calidad de juego de Luis Malagón y el “Tala” Rangel con la Selección Mexicana

Martinoli explica quién debe suplir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán: caso apunta a ‘El 40’, jefe de plaza de Los Chapitos

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

Jorge Figueroa, director de Miss

Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, reconoce diferencias con Nawat Itsaragrisil: “No conoce el respeto”

“Fui a su boda y fue maravillosa”: Shanik Berman revive polémica foto con Angélica Vale y Otto en pleno divorcio

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

Lolita Cortés reaparece en redes tras abandonar La Granja VIP | Video

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026