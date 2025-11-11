Pachuca vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Apertura 2025

Con un 3-2 lleno de dramatismo, los auriazules reviven en el torneo y ahora enfrentan a Pachuca por un boleto a la Liguilla. (Especial)

El cierre del torneo regular de la Liga MX tuvo un final digno de película. Los Pumas de la UNAM, que parecían destinados a quedar fuera del Play-In, lograron una remontada épica al vencer 3-2 al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc durante la jornada 17. Con ese resultado, los universitarios aseguraron su boleto a la fase de reclasificación y ahora deberán enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un duelo a matar o morir.

El conjunto auriazul llegó al último partido del torneo con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados para mantenerse con vida. Lo que parecía imposible se concretó en una noche inspirada: después de ir abajo en el marcador, los dirigidos por Efraín Juárez mostraron carácter y futbol para darle la vuelta al encuentro. Esa victoria no solo les dio tres puntos, sino también el impulso anímico que necesitaban para soñar con la liguilla.

El equipo de Efrain Juárez buscará repetir la hazaña frente a Pachuca para avanzar rumbo a la Liguilla.

Por su parte, Cruz Azul, que aspiraba a cerrar la fase regular como superlíder, terminó dejando escapar la cima tras una actuación llena de errores defensivos y falta de contundencia. La Máquina Celeste, que había sido uno de los equipos más sólidos del torneo, se quedó con las ganas de coronar su gran torneo con el liderato general.

El destino ahora enfrenta a los Pumas con el Pachuca, que finalizó en la novena posición después de caer 1-0 ante Santos Laguna. Los Tuzos llegan golpeados anímicamente, pero con la motivación de disputar el Play-In en casa, en el Estadio Hidalgo, y ahora teniendo un nuevo técnico, Esteban Solari.

Los Tuzos buscan redimirse y conseguir el boleto directo a la liguilla.

El partido entre Pachuca y Pumas está programado para este jueves a las 21:00 horas, con transmisión por Caliente TV y Fox One. Ambos equipos saben que no hay margen de error: el ganador avanzará en el Play-In y se mantendrá en la lucha por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El duelo promete emociones intensas. Pumas llega con la moral por las nubes tras su heroica remontada, mientras que Pachuca buscará aprovechar la localía y su capacidad ofensiva para imponerse. La clave para los auriazules estará en mantener el orden defensivo y repetir la fórmula que les permitió sorprender al Cruz Azul: intensidad, presión alta y contundencia frente al arco.