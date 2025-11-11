Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Juan Manuel Márquez (Foto: Twitter@RaulMunozMX)

Juan Manuel Márquez reveló las virtudes y debilidades que ve en su compatriota Saúl Canelo Álvarez tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, donde más de 70 mil espectadores se dieron cita.

Cabe señalar que el Dinamita Márquez ha sido uno de los críticos más fuertes en la carrera de Álvarez. El ex campeón mexicano no ha cuestionado la capacidad del jalisciense, sino a los rivales a los que se ha enfrentado y las condiciones que ha puesto en las peleas.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez

En una edición del canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez destacó las virtudes que tiene Canelo Álvarez y también señaló sus debilidades. Durante la charla, el Dinamita comentó que el tapatío es un peleador que aguanta muchos golpes y tiene buena quijada, sin embargo, manifestó que no tiene la contundencia de tirar golpes de poder.

“Hay que recordar que Canelo Álvarez es un peleador que aguanta muchos golpes, que tiene muy buena quijada, que tiene mucho aguante, pero no tiene contundencia de poder tirar golpes a velocidad. Lo hemos visto que de repente cierra salidas, de repente no camina bien en ring, hace falta que cierre bien las salidas, mover la cintura, darle ritmo al boxeo y creo que ese ha sido un factor importante para el peleador de Jalisco y creo que le hace falta no concentrarse en poder, sino en velocidad, concentrarse en movimiento de cintura”, comentó el Dinamita.

El oriundo de Guadalajara llegó como favorito al combate, ya que Crawford escaló hasta tres divisiones de peso, sin embargo, su estrategia de golpes de poder no le funcionó y tras doce rounds intensos, los jueces le dieron la victoria al norteamericano de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Con este resultado, la era de Álvarez como campeón absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Bud Crawford se convirtió en el primer peleador en unificar todos los cinturones en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder contra Crawford?

El nombre de Terence Crawford resalta entre las opciones, junto con Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli, en las discusiones sobre el posible regreso de Saúl Álvarez al ring.

A pesar del receso declarado por el multicampeón, el debate entre seguidores y analistas sobre quién podría ser su próximo adversario continúa alimentando el ambiente boxístico. “Me tomaré un tiempo para estar con mi familia”, manifestó Álvarez con determinación al finalizar su última pelea, lo que ha dejado en suspenso el rumbo de su carrera y ha avivado la expectativa en torno a cuál será la decisión para la siguiente etapa de su trayectoria.

Cabe señalar que hace algunos días el tapatío fue operado del codo, por lo que se espera que su regreso a los cuadriláteros tarde un poco más de lo esperado.