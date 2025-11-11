México Deportes

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Con autoridad en la duela, Monterrey venció a Diablos Rojos y cerró la serie final con marcador global 4-1 en la temporada 2025

Fuerza Regia de Monterrey conquistó su sexto título en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), consolidándose como el equipo más ganador en la historia del baloncesto profesional mexicano.

La victoria se selló el lunes 10 de noviembre de 2025, cuando vencieron a los Diablos Rojos del México en el quinto juego de la serie final, disputado en la Arena Mobil.

Con marcador de 83-74, Fuerza Regia cerró la serie con un contundente 4-1, evitando el bicampeonato de los capitalinos y reafirmando su hegemonía. El equipo regiomontano, fundado en 2001 por Sergio Ganem Pérez y Sergio Ganem Velázquez, ha construido una trayectoria sólida, con una estructura institucional que ha sabido mantenerse competitiva y una afición que respalda cada temporada.

Durante el juego decisivo, Fuerza Regia mostró su poderío con 35 rebotes, 19 asistencias, 7 robos y 6 bloqueos, cifras que reflejan su dominio táctico y físico.

La ejecución precisa del cuerpo técnico y la entrega de los jugadores fueron clave para asegurar el campeonato en casa. El equipo mantuvo el control del ritmo de juego desde el primer cuarto, neutralizando los intentos de reacción de los Diablos y capitalizando cada error del rival.

Este triunfo no solo representa una nueva estrella para el club, sino que marca un hito histórico: Fuerza Regia supera a todos los demás equipos en títulos obtenidos dentro de la LNBP, convirtiéndose oficialmente en el más laureado del baloncesto profesional mexicano.

Su consistencia en fases finales, la profundidad de su plantilla y su apuesta por el desarrollo de talento nacional e internacional han sido pilares de su éxito.

El impacto del campeonato trascendió lo deportivo. La Cámara de Diputados rindió un minuto de aplausos en reconocimiento al equipo, destacando su compromiso con la responsabilidad social, la promoción del deporte en comunidades y escuelas, y su papel como agente de cambio en el país.

Además, el club ha impulsado programas de inclusión, clínicas deportivas y alianzas con instituciones educativas, fortaleciendo su vínculo con la sociedad regiomontana.

Con seis títulos en su haber, Fuerza Regia se consolida como referente indiscutible de la LNBP. Su historia de éxito, construida con disciplina, visión y entrega, continúa inspirando a nuevas generaciones de atletas y aficionados. El campeonato de 2025 no solo representa una victoria más, sino la confirmación de una era dorada para el baloncesto regiomontano.

Fuerza Regia es hoy el equipo más ganador del baloncesto profesional mexicano. Con seis títulos en la LNBP, su trayectoria se distingue por la constancia competitiva, el respaldo institucional y el impulso a programas sociales y deportivos.

