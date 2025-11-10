México Deportes

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

El club universitario cerró el torneo con el mayor número de amonestaciones, expulsiones y sanciones al banquillo, según cifras oficiales

Guardar
La fractura de tibia de
La fractura de tibia de Kevin Mier en el Cruz Azul vs Pumas reaviva el debate sobre la disciplina en la Liga MX.

La fractura de tibia que sufrió el arquero Kevin Mier en el partido entre Cruz Azul y Pumas no solo fue una de las lesiones más graves del torneo, sino también un punto de inflexión en la conversación sobre la intensidad y disciplina del equipo universitario.

La entrada de Adalberto Carrasquilla, que derivó en la lesión del guardameta celeste, fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla, lo que provocó reclamos desde el banquillo de Pumas y la posterior expulsión de un integrante del cuerpo técnico.

Aunque el director técnico Efraín Juárez negó que su equipo actuara con mala intención, el incidente reavivó el debate sobre el estilo de juego del club.

La jugada no fue un caso aislado: a lo largo del torneo, Pumas acumuló múltiples sanciones tanto en cancha como en zona técnica, lo que lo llevó a cerrar el Apertura 2025 como el equipo con peor desempeño en el índice de fair play.

El club universitario acumuló 50
El club universitario acumuló 50 tarjetas amarillas, 2 rojas en cancha y 5 expulsiones al cuerpo técnico durante el torneo. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con el portal oficial de la Liga MX, Pumas terminó el torneo con 50 tarjetas amarillas, 2 rojas en cancha y 5 expulsiones al cuerpo técnico, la cifra más alta entre los 18 clubes en ese rubro.

Aunque no fue el equipo con más tarjetas rojas varios clubes como Mazatlán, Querétaro, FC Juárez y Santos Laguna lo superaron, la combinación de amonestaciones y sanciones al banquillo consolidó su posición como el club más indisciplinado del semestre.

Sanciones acumuladas y liderazgo negativo

El índice de fair play, elaborado por la Liga MX con base en amonestaciones, expulsiones y conducta antideportiva, ubicó a Pumas en la última posición del torneo.

El cuerpo técnico de Pumas
El cuerpo técnico de Pumas enfrenta el Play-In con el reto de revertir el liderazgo negativo en sanciones y mejorar su imagen. REUTERS/Henry Romero

Las cinco expulsiones al cuerpo técnico incluyeron la del propio Juárez por reclamos al árbitro César Arturo Ramos, además de sanciones por protestas reiteradas desde la banca. Esta acumulación refleja una falta de control emocional que impacta directamente en la conducción táctica y en la imagen institucional del club.

El desempeño en disciplina tiene implicaciones deportivas y administrativas. Además de influir en criterios de desempate y elegibilidad para premios, proyecta una narrativa que puede afectar la reputación del equipo ante la afición, los medios y la propia liga. En este caso, la garra universitaria se vio opacada por cifras que evidencian un reto urgente en materia de orden y liderazgo.

Así enfrentarán el Play-In, con el peso de ser el equipo más sancionado del torneo y con un cuerpo técnico que deberá demostrar mayor control en momentos clave.

La revisión interna, el manejo emocional desde la banca y la estrategia táctica serán determinantes para revertir el liderazgo negativo en sanciones y reconstruir una imagen competitiva y respetuosa dentro del campo.

Temas Relacionados

Club PumasLiga MXFair PlayTarjetas RojasTarjetas Amarillasmexico-deportes

Más Noticias

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

El “gran campeón mexicano” se sinceró sobre cómo están sus hijos Omar y Chávez Jr.

Hijo de Julio César Chávez

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?

El Tri busca avanzar ante un rival invicto, la Inteligencia Artificial prevé duelo cerrado, con presión alta y margen mínimo para errores tácticos

¿Cómo quedará el México vs

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

Dos enfrentamientos ya están definidos en la fase final del torneo, los líderes aún esperan contrincantes vía Play-In

¿Quiénes ya tienen rival en

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

El arquero de Cruz Azul estaría inactivo varios meses tras sufrir una lesión ósea, se podría perder la Liguilla y peligra su participación internacional

¿Cuánto tomará la recuperación de

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

El portero cementero se perderá partidos importantes en liguilla y la Copa Intercontinental

Filtran que Kevin Mier sufrió
MÁS NOTICIAS

NARCO

La fragmentación del narco en

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón Luis Miguel

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

¿Habrá segunda parte? Productora de ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ lo aclara

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

DEPORTES

Hijo de Julio César Chávez

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas