Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla

Según Copilot, inteligencia artificial de Microsoft, los equipos con más probabilidades de avanzar al finalizar el Play-In del Apertura 2025 son Pachuca y Juárez.

El modelo predictivo considera rendimiento reciente, eficiencia ofensiva, solidez defensiva y desempeño en partidos cerrados. Pachuca superaría a Pumas en el primer cruce, mientras que Juárez vencería a Tijuana y luego a Pumas en el duelo definitivo por el último boleto.

La fase Play-In marca el cierre de la etapa regular y el inicio de la lucha por los últimos dos pases rumbo a la Liguilla. Cuatro equipos se enfrentan en duelos de eliminación directa que combinan presión, estrategia y oportunidad: Pachuca, Pumas, Tijuana y Juárez.

El formato establece dos cruces clave. El primero, entre Pachuca y Pumas, otorga al ganador el pase directo como séptimo lugar a los Cuartos de Final.

El perdedor aún tiene una segunda oportunidad enfrentando al vencedor del duelo entre Tijuana y Juárez, que se disputa por el último cupo como octavo clasificado.

Mientras estos clubes se juegan su permanencia, seis equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados y Chivas.

De ellos, América y Cruz Azul cerraron como líderes, mientras que Chivas y Rayados avanzaron en las últimas jornadas. Dos series ya están confirmadas: Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados. Los otros dos cruces se definirán tras el Play-In, completando el cuadro de Cuartos de Final.

Análisis de rendimiento y estilo de juego

Pachuca llega con ventaja en posesión, diferencia de goles y regularidad defensiva. Su capacidad para controlar el ritmo y cerrar espacios lo coloca como favorito ante Pumas, que ha mostrado altibajos y vulnerabilidad en transiciones.

En el otro cruce, Juárez destaca por su eficiencia en zona de definición y capacidad para competir en partidos cerrados. Aunque Tijuana genera más volumen ofensivo, su bajo porcentaje de efectividad y errores defensivos lo colocan en desventaja.

Proyección de cruces en Cuartos de Final

Si se cumplen las predicciones de Copilot, los Cuartos de Final quedarían así: Toluca vs Pachuca, Tigres vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados. La inteligencia artificial ofrece una mirada basada en datos, pero el desenlace dependerá de lo que ocurra en la cancha.

Además de los resultados proyectados, el modelo considera factores como rendimiento en partidos de alta presión, experiencia en instancias finales y consistencia táctica. Estos elementos suelen marcar diferencia en duelos de eliminación directa, donde cada error puede definir el torneo.