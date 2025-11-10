México Deportes

América vs Monterrey Femenil en vivo: sigue los cuartos de final del Apertura 2025

Las águilas están a un paso de seguir en la pelea por el título en semifinales

01:19 hsHoy

MIN 2: Lourdes Bosch abandona el terreno de juego en una primera jugada donde buscaba el esférico. No podrá continuar y sale en el carrito de asistencia médica

01:16 hsHoy

Inicia el partido

Silbatazo inicial, empiezan los primeros 45 minutos de los cuartos de final de vuelta

01:16 hsHoy

Alineación de Rayadas

(X/ @Rayadas)
(X/ @Rayadas)
01:14 hsHoy

Alineación América Femenil

Este es el once inicial de Ángel Villacampa para el partido de vuelta

(X/ @AmericaFemenil)
(X/ @AmericaFemenil)
01:10 hsHoy

Salen los equipos para el protocolo inicial

01:08 hsHoy

América y Rayadas pelearán el pase a semifinales

Luz Coello/ Infobae México
Luz Coello/ Infobae México

Inició la liguilla de la Liga MX Femenil, luego de que Tigres y Cruz Azul avanzaron a semifinales, toca el turno del club América y las Rayadas de Monterrey de pelear por un lugar en la siguiente fase.

Tras un empate 1 - 1 en el Estadio BBVA, las escuadras se disputarán la clasificación en el Estadio Ciudad de los Deportes.

