América vs Monterrey Femenil en vivo: sigue los cuartos de final del Apertura 2025

MIN 2: Lourdes Bosch abandona el terreno de juego en una primera jugada donde buscaba el esférico. No podrá continuar y sale en el carrito de asistencia médica
Silbatazo inicial, empiezan los primeros 45 minutos de los cuartos de final de vuelta
Este es el once inicial de Ángel Villacampa para el partido de vuelta
Salen los equipos para el protocolo inicial
Inició la liguilla de la Liga MX Femenil, luego de que Tigres y Cruz Azul avanzaron a semifinales, toca el turno del club América y las Rayadas de Monterrey de pelear por un lugar en la siguiente fase.
Tras un empate 1 - 1 en el Estadio BBVA, las escuadras se disputarán la clasificación en el Estadio Ciudad de los Deportes.