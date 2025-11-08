México Deportes

Fernando Gago podría cerrar su ciclo en Necaxa tras quedar fuera del Play In

El estratega argentino estaría cerca de concluir su etapa en Aguascalientes tras un torneo con altibajos y sin clasificación

Fernando Gago estaría cerca de concluir su etapa como director técnico del Club Necaxa, luego de que el equipo quedara fuera del Play In del torneo Apertura 2025.

Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de la institución, versiones periodísticas indican que su salida ya estaría pactada desde hace varias semanas.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el estratega argentino habría acordado con la directiva de los Rayos terminar el torneo antes de dar por finalizado su vínculo contractual.

La eliminación ante Mazatlán, en un duelo que terminó empatado pese a que el rival jugó con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, habría sido el último partido de Gago al frente del equipo de Aguascalientes.

Durante su gestión, Gago dirigió 20 encuentros oficiales entre Liga MX y Leagues Cup, con un balance de cinco victorias, cinco empates y diez derrotas.

A pesar de algunos destellos de buen juego, el rendimiento colectivo no alcanzó para mantener al equipo en zona de clasificación, lo que habría acelerado la decisión de un cambio en el banquillo.

Según Merlo, la directiva ya tendría en la mira a un posible reemplazo. Se trataría de Ricardo Varini, actual técnico de Bravos de Juárez, quien también es argentino y logró clasificar a su equipo al Play In en este mismo torneo.

Varini habría rechazado una renovación con Juárez y estaría disponible para asumir un nuevo reto una vez que concluya la participación de su actual club en la fase final.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, el entorno del club y diversas fuentes cercanas al cuerpo técnico dan por hecho que Gago no continuaría en el cargo.

La decisión final podría anunciarse en los próximos días, una vez que se definan los movimientos internos y se concrete el posible arribo de su sucesor.

La salida de Fernando Gago marcaría el cierre de un ciclo breve pero intenso, en el que Necaxa apostó por un perfil joven y con ideas renovadas. Sin embargo, los resultados no habrían acompañado el proyecto, lo que abriría la puerta a una nueva etapa en el banquillo rojiblanco.

La posible salida de Gago también abriría espacio para una reestructuración interna, tanto en el plantel como en la estrategia deportiva.

Necaxa buscaría renovar su proyecto con un perfil que combine experiencia y resultados inmediatos, en un entorno competitivo donde cada torneo representa una oportunidad clave para reposicionarse en la Liga MX.

Temas Relacionados

Fernando GagoClub NecaxaLiga MXApertura 2025Play-inmexico-deportes

