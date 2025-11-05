México Deportes

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

El periodista deportivo se despidió durante la emisión de “Futbol Picante” y está a la espera de la presentación oficial de su nueva televisora

Mauricio Ymay confirmó su salida
Mauricio Ymay confirmó su salida de ESPN (IG/ @mauricioymay)

El inminente regreso de Mauricio Ymay a TUDN ha provocado una oleada de especulaciones y reacciones en el ámbito de los medios deportivos mexicano. La salida de Ymay de ESPN se concretó el jueves 30 de octubre, duranta su última emisión de Futbol Picante, el comentarista deportivo explicó que terminó su etapa en la empresa tras siete años de colaboración.

El periodista agradeció a sus colegas, productores, televidentes y a su familia, subrayó que su decisión de dejar la cadena fue voluntaria. Aunque Ymay evitó revelar su próximo destino profesional, diversos reportes han indicado que regresará a Televisa con TUDN.

En medio de las especulaciones, David Faitelson se encargó de confirmar que el reportero de la selección mexicana se incorporará a TUDN, en especial para la cobertura de la Copa Mundial 2026.

Así confirmó Faitelson la incorporación de Mauricio Ymay a TUDN

Mauricio Ymay está por llegar
Mauricio Ymay está por llegar a TUDN a petición del Vasco Aguirre (IG/ @mauricioymay)

Luego de que Mauricio Ymay hizo oficial su salida de ESPN, el comentarista controversial de TUDN adelantó que su colega formará parte del nuevo equipo de comentaristas rumbo a la cobertura de la Copa Mundial 2026. De manera breve, por medio de su cuenta oficial de X, explicó que estarán trabajando juntos nuevamente.

Cabe recordar que ambos periodistas deportivos coincidieron por varios años en ESPN y en mesas de debate como Futbol Picante. La última cobertura mundialista en la que estuvieron juntos fue en Qatar 2022.

"Bienvenido querido @MauricioYmay … Será un honor volver a trabajar contigo…Nuestro equipo de selección de cara al Mundial 2026 se fortalece poderosamente: @GibranAraige, @Andres_Vaca_, @Miguel_layun, @RicardoLaVolpeG, @taniarin, @adelarosa“, fue el mensaje que compartió.

Cabe recordar que hasta el momento, TUDN no ha hecho oficial la incorporación del analista deportivo.

Faitelson confirmó que Mauricio Ymay
Faitelson confirmó que Mauricio Ymay llega a TUDN (X/ @DavidFaitelson_)

¿Javier Aguirre influyó para que Mauricio Ymay regresara a Televisa?

Uno de los rumores que surgieron en días recientes fue que Ymay podría asumir el puesto de reportero principal de la selección mexicana, en sustitución de Gibran Araige. Según versiones difundidas por el periodista Pepe Hanan, esta posible designación habría surgido a partir de una solicitud directa del técnico Javier Aguirre, quien estaría interesado en contar con un perfil de mayor experiencia y cercanía con el entorno del Tri.

No obstante, esta versión fue rechazada por Fernando Schwartz, actual director de comunicación de la selección mexicana. En sus redes sociales, Schwartz negó tal rumor sobre su influencia para cambiar a los reporteros de TUDN.

¿Por qué Mauricio Ymay dejó Televisa y llegó a ESPN?

Su salida de Televisa Deportes en 2018, tras siete años como reportero principal del Tru, no solo representó un cambio profesional, sino también un proceso personal de desgaste y reflexión profunda, según relató el propio Ymay en una entrevista con Toño de Valdés en YouTube.

Mauricio Ymay ha consolidado una
Mauricio Ymay ha consolidado una carrera exitosa dentro de los medios de comunicación deportivos (Foto: Captura Instagram/@mauricioymay)

El periodista explicó que el año previo a su partida estuvo caracterizado por tensiones internas y diferencias con quienes ocupaban cargos de decisión en la empresa. “En mi salida de Televisa no comulgamos en ciertas ideas con gente que en esos momentos tomaba las decisiones y yo ya estaba muy desgastado; todo el 2018 para mí fue un año muy desgastante, de mucho jaloneo y por eso yo termino tomando la decisión de salir de Televisa. Fue difícil, fue dolorosa, me costó trabajo tomar esa decisión, fue muy pensada y muy analizada con mi familia y era momento de tomarla”, expresó Ymay.

A pesar de que la desvinculación de TUDN no se produjo en los mejores términos, el comentarista subrayó su gratitud hacia la empresa y hacia Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, por las oportunidades y el desarrollo profesional que experimentó en la compañía. “Fue algo que tenía que hacer, yo siempre separo mucho lo que es Televisa y gente que existe en su momento para tomar ciertas decisiones. Para Televisa y para Emilio Azcárraga, lo digo siempre, siempre tendré palabras de agradecimiento porque fue una empresa en donde yo empecé, en donde yo crecí, donde yo me consolidé”, destacó el analista deportivo.

El proceso de transición hacia ESPN no estuvo exento de incertidumbre. Ymay reconoció que, tras dejar Televisa, no contaba con una oferta laboral concreta, lo que incrementó la dificultad de su decisión.

