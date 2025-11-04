México Deportes

Valentina Murrieta, la arquera del América que puso a México en semifinales del Mundial Sub-17 Femenil

Con actuaciones decisivas, Murrieta impulsa al Tri Sub-17 a soñar con llegar por primera vez a la final de la Copa del Mundo Femenil

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil
La Selección Mexicana Sub-17 Femenil avanzó por primera vez a semifinales del Mundial tras vencer a Italia en penales. (Instagram / @miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 hizo historia este domingo 2 de noviembre al avanzar por primera vez a las semifinales de la Copa del Mundo de la categoría, que se celebra en Marruecos, tras vencer en una dramática tanda de penales a Italia por 5-4.

La figura del encuentro fue Valentina Murrieta, guardameta veracruzana que se convirtió en pieza clave para la clasificación.

Durante el encuentro, Murrieta detuvo tres penaltis (dos en el tiempo regular y uno más en la serie desde los once pasos), intervenciones que marcaron la diferencia para que el conjunto tricolor avanzara a la antesala del partido por el título.

Su desempeño la consolidó como una de las revelaciones del torneo y un referente del equipo dirigido por Miguel Gamero.

La trayectoria de Valentina Murrieta

Valentina Murrieta, arquera del América,
Valentina Murrieta, arquera del América, fue la figura del encuentro al detener tres penaltis y guiar al Tri a la victoria. (Facebook / Club América Femenil)

Originaria del estado de Veracruz, Valentina Murrieta forma parte de las filas del Club América Femenil, institución donde ha desarrollado su talento desde categorías juveniles. Desde pequeña tuvo claro su objetivo de convertirse en una portera destacada y su formación junto a compañeros varones fortaleció su carácter competitivo.

“A mí nunca me dio miedo el balón, como entrenaba con niños, cuando llegué al América todo era mucho más fácil. Entonces, cuando subía con Primera, sí me costaba, porque no era la misma potencia, y me fui acoplando y ahí está”, compartió la guardameta en entrevista con ESPN.

En la misma conversación, Murrieta habló sobre las figuras que la inspiran en su posición.

“De más joven admiraba a Guillermo Ochoa y a Blanca Félix, opuestos los dos, de los equipos rivales, pero los seguía mucho”, mencionó la futbolista, quien ha demostrado madurez y liderazgo dentro del campo pese a su corta edad.

El camino de México en el Mundial Sub-17 Femenil 2025

(X / @miseleccionfem)
(X / @miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 ha tenido un desempeño sólido en la Copa del Mundo de Marruecos 2025.

En la fase de grupos, cayó ante Corea del Norte (2-0), pero se repuso con victorias ante Países Bajos (1-0) y Camerún (1-0).

En los octavos de final, el equipo superó a Paraguay por la mínima diferencia (1-0), y en cuartos empató 0-0 con Italia, definiendo su pase a semifinales con triunfo por 5-4 en penales.

El desempeño de Valentina ha sido determinante en esta campaña, en la que México busca llegar por primera vez a la final del certamen y continuar haciendo historia en el futbol femenil juvenil.

