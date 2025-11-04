México Deportes

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial anticipa resultados clave, duelos decisivos y escenarios de clasificación rumbo al cierre del torneo

Guardar
La Jornada 17 del Apertura
La Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX definirá los equipos clasificados a la Liguilla y el Play-In. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcará el cierre de la fase regular, con múltiples equipos jugándose su lugar en la Liguilla o el Play-In. La expectativa es máxima: cada partido puede alterar la tabla general y definir el destino de clubes históricos y emergentes.

En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil para anticipar escenarios. A partir de modelos predictivos que consideran estadísticas recientes, rendimiento ofensivo y defensivo, localía y tendencias históricas, la IA proyecta los posibles resultados de los encuentros y cómo quedaría la clasificación final.

Este tipo de análisis no sustituye la incertidumbre del fútbol, pero ofrece una mirada basada en datos que permite dimensionar las probabilidades de cada equipo.

Uno de los duelos más relevantes será el de Cruz Azul contra Pumas, programado para el sábado 9 de noviembre a las 21:05 horas. Aunque originalmente este partido correspondería al Estadio Olímpico Universitario, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Cruz Azul fungirá como local administrativo.

Esta sede alterna se debe a una cláusula contractual que impide a La Máquina jugar como local en CU cuando enfrenta a los universitarios.

Resultados proyectados por la IA

La inteligencia artificial proyecta a
La inteligencia artificial proyecta a Cruz Azul como líder del torneo tras vencer a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Según el análisis, Cruz Azul cerraría como líder del torneo al vencer a Pumas en Puebla, mientras que Toluca y América asegurarían el segundo y tercer lugar respectivamente, tras superar a Monterrey y Tigres en duelos de alto impacto.

Tigres, pese a la derrota, mantendría su lugar entre los seis primeros por diferencia de goles.

Otros resultados clave incluyen la victoria de Juárez sobre Querétaro, con una probabilidad de triunfo del 57.9%, lo que le permitiría escalar posiciones y meterse al Play-In.

Xolos también partiría como favorito ante Atlas, con la misma probabilidad, mientras que Necaxa tendría ventaja sobre Mazatlán con un 44.5% de probabilidad de ganar.

En el caso de Chivas, el modelo predice una derrota ante Monterrey, lo que complicaría su clasificación directa y los dejaría en zona de Play-In.

Así quedaría la Liguilla y el Play-In según la IA

La IA predice que Querétaro,
La IA predice que Querétaro, Atlas, Mazatlán, Puebla, Santos y Pumas quedarían fuera de la fase final del Apertura 2025. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

Con base en los resultados proyectados, la tabla general cerraría con los siguientes seis equipos clasificados directamente a la Liguilla:

  • Cruz Azul (38 pts)
  • Toluca (37 pts)
  • América (36 pts)
  • Tigres (34 pts)
  • Monterrey (32 pts)
  • Chivas (29 pts)

Los equipos ubicados entre el séptimo y décimo lugar disputarían el Play-In:

  • Juárez (26 pts)
  • Pachuca (25 pts)
  • Xolos (24 pts)
  • Necaxa (23 pts)

Quedarían fuera de la fase final Querétaro, Atlas, Mazatlán, Puebla, Santos y León, que no alcanzarían los puntos necesarios ni por diferencia de goles.

Este pronóstico con IA ofrece una mirada anticipada a lo que podría ocurrir en el cierre del torneo, aunque los resultados reales dependerán del rendimiento en cancha y de factores impredecibles como lesiones, clima y decisiones arbitrales.

Temas Relacionados

Liga MXJornada 17Apertura 2025LiguillaPlay-Inmexico-deportes

Más Noticias

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

Los Lucha Brothers publicaron un mensaje misterioso con coordenadas que apuntan a la Arena Guadalajara

Penta Zero Miedo y Rey

PSG vs Bayern Münich: a qué hora y dónde ver desde México a los bávaros en la Champions League

El actual campeón del torneo de clubes más importante del mundo continúa la búsqueda de su segundo título consecutivo

PSG vs Bayern Münich: a

Austin Aries elogia la Arena México del CMLL y confiesa su admiración por la Lucha Libre Mexicana

La estrella de MLW tendrá su primera aparición en la México Catedral de la Lucha Libre este viernes 7 de noviembre

Austin Aries elogia la Arena

¿Qué necesita Chivas para clasificar a la Liguilla? Cuándo y dónde ver su duelo ante Monterrey

El equipo ha mostrado solidez defensiva, con solo un gol recibido en sus últimos tres partidos

¿Qué necesita Chivas para clasificar

¿Cuánto cuesta el lujoso anillo con el que Charles Leclerc se comprometió con la mexicana Alexandra Saint Mleux?

El anillo que acompaña la propuesta del piloto de Fórmula 1 destaca por su brillo y elegancia, una pieza que refleja la personalidad y el gusto de ambos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen en Edomex a Tania “N”, presunta generadora de violencia en territorio del CJNG

Rocha Moya niega detención de “El Chapo Isidro” tras operativo que dejó 13 abatidos en Sinaloa

Dan 25 años de prisión a “El Saurín”, ligado a La Familia Michoacana por secuestro

Trasladan a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, al penal del Altiplano en Edomex

ENTRETENIMIENTO

José Madero planea darse un

José Madero planea darse un descanso en la música: “Estoy en un momento oscuro de mi vida”

Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

¿No alcanzaste boletos para el Corona Capital 2025? Será transmitido por esta plataforma de streaming

Joaquín Cosío reta a Sheinbaum y convoca a unirse a marcha de la Generación Z que exige su revocación de mandato

Cazzu presume su nuevo tatuaje y desata controversia en redes: ¿Qué significa?

DEPORTES

Penta Zero Miedo y Rey

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

PSG vs Bayern Münich: a qué hora y dónde ver desde México a los bávaros en la Champions League

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Austin Aries elogia la Arena México del CMLL y confiesa su admiración por la Lucha Libre Mexicana

¿Qué necesita Chivas para clasificar a la Liguilla? Cuándo y dónde ver su duelo ante Monterrey