¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

La Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX definirá los equipos clasificados a la Liguilla y el Play-In. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcará el cierre de la fase regular, con múltiples equipos jugándose su lugar en la Liguilla o el Play-In. La expectativa es máxima: cada partido puede alterar la tabla general y definir el destino de clubes históricos y emergentes.

En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil para anticipar escenarios. A partir de modelos predictivos que consideran estadísticas recientes, rendimiento ofensivo y defensivo, localía y tendencias históricas, la IA proyecta los posibles resultados de los encuentros y cómo quedaría la clasificación final.

Este tipo de análisis no sustituye la incertidumbre del fútbol, pero ofrece una mirada basada en datos que permite dimensionar las probabilidades de cada equipo.

Uno de los duelos más relevantes será el de Cruz Azul contra Pumas, programado para el sábado 9 de noviembre a las 21:05 horas. Aunque originalmente este partido correspondería al Estadio Olímpico Universitario, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Cruz Azul fungirá como local administrativo.

Esta sede alterna se debe a una cláusula contractual que impide a La Máquina jugar como local en CU cuando enfrenta a los universitarios.

Resultados proyectados por la IA

La inteligencia artificial proyecta a Cruz Azul como líder del torneo tras vencer a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Según el análisis, Cruz Azul cerraría como líder del torneo al vencer a Pumas en Puebla, mientras que Toluca y América asegurarían el segundo y tercer lugar respectivamente, tras superar a Monterrey y Tigres en duelos de alto impacto.

Tigres, pese a la derrota, mantendría su lugar entre los seis primeros por diferencia de goles.

Otros resultados clave incluyen la victoria de Juárez sobre Querétaro, con una probabilidad de triunfo del 57.9%, lo que le permitiría escalar posiciones y meterse al Play-In.

Xolos también partiría como favorito ante Atlas, con la misma probabilidad, mientras que Necaxa tendría ventaja sobre Mazatlán con un 44.5% de probabilidad de ganar.

En el caso de Chivas, el modelo predice una derrota ante Monterrey, lo que complicaría su clasificación directa y los dejaría en zona de Play-In.

Así quedaría la Liguilla y el Play-In según la IA

La IA predice que Querétaro, Atlas, Mazatlán, Puebla, Santos y Pumas quedarían fuera de la fase final del Apertura 2025. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

Con base en los resultados proyectados, la tabla general cerraría con los siguientes seis equipos clasificados directamente a la Liguilla:

Cruz Azul (38 pts)

Toluca (37 pts)

América (36 pts)

Tigres (34 pts)

Monterrey (32 pts)

Chivas (29 pts)

Los equipos ubicados entre el séptimo y décimo lugar disputarían el Play-In:

Juárez (26 pts)

Pachuca (25 pts)

Xolos (24 pts)

Necaxa (23 pts)

Quedarían fuera de la fase final Querétaro, Atlas, Mazatlán, Puebla, Santos y León, que no alcanzarían los puntos necesarios ni por diferencia de goles.

Este pronóstico con IA ofrece una mirada anticipada a lo que podría ocurrir en el cierre del torneo, aunque los resultados reales dependerán del rendimiento en cancha y de factores impredecibles como lesiones, clima y decisiones arbitrales.