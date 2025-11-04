Apertura 2025: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Habrá varios encuentros que se podrán ver por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

A lo largo de la jornada que definirá la clasificación y los últimos boletos a la Liguilla, los aficionados de la Liga MX podrán elegir entre televisión abierta y plataformas streaming para seguir los partidos cruciales del Apertura 2025. Las emociones arrancarán el viernes siete de noviembre, con el choque que enfrentará a Juárez y Querétaro, mientras que el telón caerá el domingo nueve de noviembre cuando Santos reciba a Pachuca.

En última jornada, la programación se divide como ha sido habitual en las últimas temporadas: algunos encuentros serán transmitidos en canales de acceso libre para todo el país, mientras que otros quedarán restringidos a servicios digitales, un reparto que incide en la accesibilidad de los seguidores para observar a sus equipos favoritos en estos compromisos decisivos.

Partidos de la jornada 17 que serán transmitir por televisión abierta

Los partidos de la jornada 17 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta son los de Juárez vs Querétaro, Mazatlán vs Necaxa, Tigres vs Atlético San Luis, Toluca vs América y Cruz Azul vs Pumas. El resto de los encuentros se podrá seguir por plataformas streaming como Caliente TV, FOX Y Fox One.

Juárez vs Querétaro | viernes 7 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas | transmisión por Canal 7, Caliente TV y Fox One

Tijuana vs Atlas | viernes 7 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas | transmisión por Fox, Caliente TV y Fox One

Mazatlán vs Necaxa | viernes 7 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas | transmisión por Canal 7, Caliente TV y Fox One

Tigres vs Atlético San Luis | sábado 8 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas | transmisión por Canal 7, Caliente TV y Fox One

Chivas vs Monterrey | sábado 8 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas | transmisión por Prime Video

León vs Puebla | sábado 8 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas | transmisión por Fox, Caliente TV y Fox One

Toluca vs América | sábado 8 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas | transmisión por Canal 5, TUDN y ViX Premium

Cruz Azul vs Pumas | sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas | transmisión por Canal 5, TUDN y ViX

Santos vs Pachuca domingo 9 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium

¿Cómo va el Apertura 2025 hasta ahora?

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 llega con una marcada diferencia entre los equipos de la parte superior e inferior de la tabla general. A la cabeza se posiciona Cruz Azul como líder indiscutido, al sumar 35 puntos, una ventaja que lo coloca por encima de sus perseguidores inmediatos. En la lucha por la cima también figuran Toluca y América, ambos con 33 unidades, configurando una disputa cerrada por los mejores lugares para la Liguilla. Más abajo en los puestos de privilegio aparecen Tigres y Monterrey, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente, lo que les asegura aspiraciones firmes para la siguiente fase.

Por otro lado, la situación contrasta notoriamente en la parte baja del ranking, donde Puebla, León y Mazatlán se encuentran rezagados respecto al resto de los clubes. Puebla apenas acumula nueve puntos, ubicándose en el último escalón, mientras que León y Mazatlán comparten un registro de trece unidades. Esta diferencia deja a estas escuadras prácticamente sin margen de error y enfocadas en evitar el sótano al concluir la jornada decisiva.