Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

La periodista dejó de lado los deportes y mostró su preocupación por la ola de violencia que aqueja al país

Majo González, reconocida comunicadora dedicada a los deportes, externó su desconcierto tras la noticia del atentado que le arrebató la vida a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, haciendo un fuerte reclamo contra Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Si bien se ha caracterizado por tener una opinión precisa y contundente, principalmente sobre fútbol nacional e internacional, en esta ocasión la periodista utilizó el alcance de su voz para emitir un reclamo, pero ahora como ciudadana mexicana.

A través de su cuenta oficial de Twitter, ahora X, González se limitó a calificar a Ramírez Bedolla y la forma en la que ha salido a hablar sobre lo ocurrido en el municipio tachándolo de: “Cínico, Miserable”, comentario que tuvo varias reacciones.

Entre sus seguidores reconocieron la valentía de la profesional por no quedarse callada y reclamar al gobierno estatal la seguridad que se le debe brindar al pueblo mexicano. Entre los comentarios más destacados se encuentran:

  • “Que todos tus seguidores Majo, hagamos algo contra el poder antes de que sea muy tarde”.
  • “Cuando parecía que esos 2 adjetivos no podían usarse para una misma persona, llega ARB”.
  • “Ya no encuentro palabras que describan los miserables y sin vergüenza que son”.
  • “Te quedas corta, estimada Majo, es indescriptible lo que se esta viviendo”.

¿Qué enojó tanto a Majo González?

Durante el fin de semana la noticia del asesinato del alcalde Carlos Manzo mientras realizaba una aparición pública en un evento conmemorativo del Día de Muertos conmocionó a todo el país. La llegada de un grupo armado que abrió fuego frente a la ciudadanía dejó claro que todos se encuentran bajo la vulnerabilidad que genera el crimen organizado.

Pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México dio a conocer que ya se encuentran en custodia dos personas presuntos responsables, además de que se confirmó el fallecimiento de un tercero en el mismo lugar.

Sin embargo, lo que más le molestó a la periodista fue el mensaje del gobernador Ramírez quien rápidamente, luego de que se hiciera viral la noticia, externó sus condolencias a la familia y hasta se presentó al funeral del alcalde cuando, en videos que se difundieron en redes sociales anteriormente, se había expresado de manera negativa sobre Manzo.

“En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias. Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, fueron las palabras del mandatario estatal.

Para Majo, las palabras no son suficientes pues, en reiteradas ocasiones, Carlos Manzo externó su preocupación por la seguridad tanto de la comunidad a la que lideraba como a la propia. En diversas ocasiones pidió al Gobierno Federal enviar protección pues había sido víctima de intimidación y amenazas, pero no fue suficiente para resguardar su vida.

