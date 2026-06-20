Merlín, el pato viral del Mundial 2026, logra conseguir boletos para el partido de México vs Chequia

La mascota no oficial de México presenciará un partido en el Mundial 2026. (Ilustración: ChatGPT)

Uno de los personajes más inesperados y populares que ha dejado la Copa Mundial de la FIFA 2026 volverá a aparecer en un escenario de gran relevancia. Se trata de Merlín, el pato que se convirtió en sensación en redes sociales y que ahora estará presente en el encuentro entre la Selección Mexicana y Chequia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos.

La noticia fue compartida por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mediante su cuenta oficial en la red social X anunció que tanto el ave como la familia que lo cuida asistirán al compromiso que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

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Ricardo Salinas anunció que invitó a Merlín y a sus dueños al juego ante Chequia.

La confirmación generó una ola de comentarios entre los seguidores del conjunto nacional, quienes desde hace varios días han adoptado a Merlín como una especie de amuleto no oficial durante la justa mundialista.

La fama del peculiar pato comenzó durante los festejos por el triunfo de México frente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. En medio de la celebración que se desarrolló sobre Paseo de la Reforma, un video captó al animal caminando entre cientos de aficionados que disfrutaban de la victoria mexicana.

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Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales y en cuestión de horas el pato se transformó en un fenómeno viral. Miles de usuarios compartieron fotografías, videos y memes relacionados con Merlín, convirtiéndolo en uno de los personajes más comentados de los primeros días de la Copa del Mundo.

(Redes sociales)

Su popularidad creció aún más cuando apareció en el FIFA Fan Festival Mexico City, donde convivió con aficionados nacionales y extranjeros que acudieron a las actividades organizadas alrededor del campeonato.

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(Redes sociales)

Durante esa presentación, numerosas personas aprovecharon para fotografiarse junto al ave, que ya era reconocida por gran parte de los asistentes gracias a la difusión que había alcanzado en internet.

(Redes sociales)

Aunque la presencia de Merlín en el partido entre México y Chequia ya está confirmada, todavía no se conocen los detalles de la dinámica que tendrá dentro del estadio. Hasta ahora, ni los organizadores ni los propietarios del pato han revelado si participará en alguna actividad especial previa al encuentro o simplemente asistirá como espectador.

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Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección nacional de fútbol de México y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma, pasea por el barrio chino de la Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

Sin embargo, diversos aficionados consideran que su sola presencia será suficiente para llamar la atención y sumar un ingrediente adicional al ambiente festivo que rodea al representativo mexicano.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, todo indica que Ricardo Salinas Pliego habría facilitado los boletos para que la familia de Merlín pudiera cumplir el deseo de asistir al encuentro y vivir de cerca la experiencia mundialista.

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Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

El compromiso entre México y Chequia se disputará el próximo 24 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, un duelo que podría resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional dentro del Grupo A.

(Instagram)

Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través de las señales de Canal 5, TUDN y TV Azteca, además de la plataforma ViX Premium mediante su paquete especial para la Copa del Mundo.

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Mientras el Tricolor se prepara para afrontar uno de sus compromisos más importantes del torneo, Merlín también alista una nueva aparición que promete convertirse nuevamente en tema de conversación entre los aficionados mexicanos y los seguidores del Mundial 2026.