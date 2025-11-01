México Deportes

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

El estadounidense le arrebató el campeonato indiscutido de las 168 libras al mexicano el pasado 13 de septiembre

Terence Crawford revela por qué
Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez (X@Turki_alalshikh)

Ya pasaron casi dos meses desde que Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras y su siguiente rival sigue siendo una incógnita. El estadounidense derrotó a Saúl Canelo Álvarez de manera contundente el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium con más de 70 mil espectadores.

Tras doce rounds intensos donde ambos pugilistas ejecutaron estrategias diferentes, los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano de manera unánime con resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, Crawford escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo al convertirse en el primer pugilista en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos, mientras que la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio.

Terence Crawford reta a Janibek Alimkhanuly tras vencer a Canelo Álvarez

En entrevista con los medios, Terence Crawford aprovechó para retar a Janibek Alimkhanuly y señaló que lo tiene en la mira, aunque también le deseó suerte para la pelea que sostendrá contra el cubano Erislandy Lara.

“Te tengo en la mira, Janibek. Buena suerte”, comentó el nuevo campeón indiscutido de las 168 libras.

Cabe recordar que hace algunos días, Alimkhanuly manifestó que le gustaría subirse al ring con el oriundo de Omaha, Nebraska. Mientras tanto, se sigue preparando para el combate que sostendrá contra Lara el el próximo 6 de diciembre, en lo que será una pelea para unificar el título mundial de peso medio en San Antonio, Texas.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Janibek aseguró que los aficionados al boxeo esperan la pelea de él y Crawford, misma que podría suceder el próximo año.

“Parece que los fanáticos del boxeo tienen una nueva pelea para emocionarse, ¡Janes vs Crawford! Todos están hablando de ello, y si todo va bien, podría suceder el próximo año. Los mejores deben enfrentar a los mejores, esa es mi mentalidad", escribió el campeón mundial.

Janibek Alimkhanuly quiere pelear contra
Janibek Alimkhanuly quiere pelear contra Terence Crawford (Captura de pantalla)

¿Podría haber revancha entre Terence Crawford y Canelo Álvarez?

Una de las dudas tras la pelea se centró en la división en la que Crawford continuaría su recorrido, ya que el estadounidense subió hasta tres categorías para enfrentar al ex campeón mexicano. Sin embargo, hace algunos días se reveló que Bud decidió dejar vacante su título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Al término del combate tanto Canelo como Crawford dejaron la puerta abierta para una posible revancha, aunque también manifestaron que se tomarán tiempo libre para disfrutar con sus familias y después ver qué sigue para sus carreras.

