¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

(AP)

Canelo Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano en los últimos años y se ha mantenido dentro de los mejores peleadores de la actualidad. Sin embargo, para algunos especialistas ya no se encuentra dentro de los mejores tres libra por libra de la actualidad.

Álvarez perdió todos sus campeonatos de la división supermediana el pasado 13 de septiembre luego de que fuera superado por Bud Crawford de manera contundente. Al final de los doce rounds, los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano con resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la división de las 168 libras obtuvo un nuevo monarca absoluto tras años de dominio por parte del tapatío.

Marco Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

En entrevista con el medio Izquierdazo, Marco Barrera reveló quiénes son sus mejores tres libra por libra por libra de la actualidad y destacó la ausencia de su compatriota Saúl Canelo Álvarez. De acuerdo con las declaraciones el ex campeón del mundo, el mejor boxeador del momento es Oleksandr Usyk, seguido de Terence Crawford y Naoya Inoue.

“Se puede escuchar mal, tal vez, pero yo creo que tengo primero a Usyk. Al número dos a Crawford, y el número tres, Inoue. Usyk le ganó a los mejores pesos pesados completos en un lapso muy corto. Crawford porque tenía un año inactivo y vino y ganó a uno de los másgrandes”, comentó el ex campeón mexicano.

Cabe señalar que de acuerdo con la última actualización de la revista The Ring, Canelo Álvarez bajó de lugares dentro del top de mejores libra por libra de la actualidad y ahora se ubica en la posición número 10. Con esto, el tapatío fue rebasado por David Benavidez, quien actualmente se ubica en la novena posición.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras ser operado y perder contra Crawford?

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento ante Terence Crawford surge de manera natural para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien observa cómo las alternativas de rivales disminuyen tras su reciente cirugía de codo y la derrota frente al mismo Crawford. El norteamericano, después de dejar vacante su cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), da señales de buscar proyección en la categoría de los supermedianos.

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Dentro de las opciones que permanecen en el horizonte del púgil jalisciense también aparece Hamzah Sheeraz. El británico, recientemente proclamado retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reforzó su postulación al noquear en el quinto asalto a Edgar Berlanga el 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium en Nueva York. Después de su victoria, Sheeraz declaró abiertamente su interés en enfrentarse a Álvarez, a quien sitúa entre los mejores del mundo.

La terna de posibles adversarios se completa con Christian Mbilli, boxeador con récord de 29 victorias y un empate. Este último, además, protagonizará una revancha ante Lester Martínez (19-0-1), tras igualar en el combate celebrado en la misma cartelera de Canelo contra Crawford.