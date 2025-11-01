México Deportes

Blue Demon Jr. será dado de alta tras sufrir accidente automovilístico en CDMX

La familia del luchador agradeció la solidaridad y cariño recibidos durante los últimos días

Su equipo médico destacó la
Su equipo médico destacó la evolución positiva del luchador tras el accidente del pasado lunes 27 de octubre.

Tras el accidente automovilístico que sufrió durante la madrugada del lunes 27 de octubre en la Ciudad de México, el legendario luchador Blue Demon Jr. ha mostrado una evolución positiva en su estado de salud, según informó su familia y equipo médico mediante un comunicado publicado en redes sociales oficiales.

“Con relación al percance automovilístico ocurrido durante la madrugada del lunes, informamos que Blue Demon Jr. continúa evolucionando de manera favorable y se encuentra estable dentro de la gravedad. El equipo médico que le atiende ha determinado que, gracias a su progreso, el día de hoy será dado de alta de la unidad de terapia intensiva para continuar su recuperación en piso hospitalario”, señala el mensaje oficial este sábado 1 de noviembre.

El comunicado también agradece a los aficionados y al público en general por las muestras de apoyo y respeto recibidas durante los días posteriores al incidente. La familia de Blue Demon Jr. destacó el optimismo y la confianza en la fortaleza del luchador, asegurando que será él mismo quien pronto se dirija a sus seguidores.

La familia del luchador agradece
La familia del luchador agradece la solidaridad y cariño recibidos durante los últimos días.

El accidente, ocurrido en la Ciudad de México, generó preocupación inmediata entre los fanáticos y la comunidad de la lucha libre mexicana. Desde entonces, diversas personalidades del deporte y el entretenimiento expresaron sus buenos deseos y solidaridad con el hijo del icónico Blue Demon, resaltando su legado dentro del pancracio nacional.

El equipo médico continúa monitoreando su recuperación y ha indicado que permanecer en piso hospitalario permitirá que el luchador reciba cuidados especializados hasta que su estado se considere completamente estable. Los especialistas enfatizaron que la evolución positiva en las últimas horas es un indicativo alentador y que el seguimiento cercano seguirá siendo fundamental para su rehabilitación.

Se desconoce el alcance completo
Se desconoce el alcance completo de las lesiones, aunque su evolución hasta ahora ha sido favorable.

Hasta el momento, la familia y el equipo de Blue Demon Jr. han solicitado mantener la privacidad del luchador durante este periodo de recuperación, al tiempo que agradecen la preocupación y cariño del público. La noticia de su evolución ha sido recibida con alivio por miles de aficionados, quienes esperan pronto verlo de regreso en los cuadriláteros.

El legado de Blue Demon Jr., tanto dentro como fuera del ring, sigue siendo motivo de admiración, y su pronta recuperación será celebrada como un triunfo personal y colectivo de la comunidad de la lucha libre mexicana.

