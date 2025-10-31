México Deportes

Monterrey vs Tigres, IA revela al ganador del Clásico Regio

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento reciente y factores clave para anticipar el desenlace del próximo enfrentamiento entre los equipos regiomontanos

La inteligencia artificial Copilot otorga a Tigres más del 58% de probabilidad de ganar el Clásico Regio ante Monterrey. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La inteligencia artificial Copilot ha procesado miles de datos estadísticos, tendencias de juego y simulaciones multivariables para anticipar el resultado del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025.

Según sus modelos predictivos, Tigres tiene una probabilidad superior al 58% de imponerse en el Estadio BBVA, consolidando su posición rumbo a la fase final del campeonato.

La proyección considera el rendimiento colectivo de Tigres en las últimas jornadas, donde ha sumado cinco victorias consecutivas y ha mostrado una notable solidez defensiva.

El equipo universitario ha mantenido su arco en cero en tres de esos cinco encuentros y ha capitalizado jugadas a balón parado y transiciones rápidas.

En ofensiva, Ángel Correa ha asumido protagonismo como generador de juego y definidor en momentos clave, acompañado por aportes de Nico Ibáñez y Juan Brunetta.

Tigres llega al Estadio BBVA con cinco victorias consecutivas y una destacada solidez defensiva en el Apertura 2025. REUTERS/Daniel Becerril

Por su parte, Monterrey llega con 30 puntos y boleto asegurado a cuartos de final, pero con altibajos en su rendimiento como local. En sus últimos cinco partidos en casa, ha recibido goles en cuatro y ha mostrado dificultades para mantener el ritmo ante rivales directos.

Aunque cuenta con una plantilla profunda y talento individual, la IA identifica vulnerabilidades tácticas en zona baja y una dependencia excesiva de transiciones verticales que podrían ser neutralizadas por el planteamiento de Tigres.

Copilot ha ejecutado más de 10 mil simulaciones que integran variables como posesión, efectividad en duelos individuales, rendimiento en clásicos previos, condiciones climáticas y presión emocional.

El algoritmo destaca que Tigres ha sido más eficiente en partidos de alta tensión, con mejor manejo de tiempos y menor índice de errores no forzados. Además, el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi ha mostrado mayor cohesión táctica y capacidad de adaptación ante escenarios adversos.

Monterrey asegura su pase a cuartos de final, pero enfrenta altibajos como local y vulnerabilidades tácticas. REUTERS/Cristian De Marchena

En términos de impacto en la tabla general, una victoria de Tigres podría colocarlo como líder del torneo, mientras que una derrota de Monterrey lo dejaría expuesto a perder posiciones clave en la última jornada.

La inteligencia artificial también anticipa un alto nivel de interacción digital en torno al Clásico Regio, con picos previstos durante la previa y el postpartido, especialmente si se confirma el triunfo felino.

Aunque el fútbol conserva un margen de imprevisibilidad, la IA sostiene que Tigres llega con ventaja táctica, emocional y estadística para imponerse en el duelo más pasional del norte del país. El Clásico Regio de la jornada 16 promete intensidad, estrategia y un desenlace que podría definir el rumbo del Apertura 2025.

