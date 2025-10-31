Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo

El mediocampista galés al parecer se desvinculó del club universitario tras la desaparición de su perro Halo y regresó a Europa. (Ilustración: Jesús Aviles)

El mediocampista galés Aaron Ramsey ha concluido de manera abrupta su etapa en México tras desvincularse de los Pumas de la UNAM por mutuo acuerdo, luego de un doloroso incidente personal relacionado con su perro, Halo. El jugador de 34 años regresó a Europa para reunirse con su familia, dejando atrás un paso que, a pesar de las expectativas generadas, estuvo marcado por la tragedia y la falta de continuidad en el campo.

Según el diario AS de Estados Unidos, Ramsey empacó sus maletas y abandonó México luego de la desaparición de su perra Halo en San Miguel de Allende, Guanajuato. La pérdida tuvo un impacto emocional profundo en el futbolista, quien dejó de asistir a los entrenamientos, situación que la directiva del club no pudo tolerar. Ante este escenario, ambas partes acordaron la rescisión del contrato, que originalmente tenía vigencia hasta junio de 2026.

Fuentes cercanas al jugador indican que el suceso lo sumió en un estado de depresión temporal, lo que derivó en su decisión de regresar a su país natal para estar cerca de sus seres queridos y recibir apoyo familiar. A pesar de haber sido presentado como un fichaje estrella para el Apertura 2025, la corta y limitada participación de Ramsey en los encuentros oficiales de la Liga MX no permitió que lograra consolidar su lugar en el equipo ni cumplir con las expectativas generadas.

Aaron Ramsey pidió ayuda para localizar a su perro Halo (IG/ @aaronramsey)

Durante su estancia con los Pumas, Ramsey solo disputó seis partidos, siendo titular en tres de ellos y anotando un gol. Su última aparición en la liga mexicana se registró el 27 de septiembre, en el partido donde Pumas cayó derrotado ante el América. La irregularidad en su rendimiento y los problemas emocionales posteriores a la desaparición de Halo marcaron un desenlace anticipado y poco esperado para uno de los refuerzos más mediáticos del club.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Con la salida de Aaron Ramsey, los Pumas deberán replantear su estructura en la media cancha, buscando un reemplazo que pueda cumplir con las exigencias del torneo y recuperar estabilidad en el rendimiento del equipo. Por su parte, Ramsey se enfocará en superar este momento personal, priorizando su bienestar emocional y familiar antes de considerar un regreso al futbol profesional de alto nivel.