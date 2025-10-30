Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

Mauricio Ymay se despide de ESPN tras años como conductor principal de Futbol Picante y agradece a su audiencia y colegas. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Mauricio Ymay cerró su ciclo en ESPN este miércoles 30 de octubre, al finalizar la emisión de Futbol Picante, programa en el que fungió como conductor principal durante los últimos años.

En un mensaje emotivo, agradeció a sus compañeros, productores, televidentes y a su familia, dejando claro que su salida fue voluntaria, pese a que la cadena le ofreció renovar contrato.

Aunque Ymay no reveló su próximo destino en pantalla, diversos medios han reportado que su regreso a Televisa, específicamente a TUDN, está prácticamente confirmado.

Se espera que se reincorpore el 1 de noviembre, justo en el marco de la reconfiguración de equipos rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La televisora busca reforzar su cobertura y darlo todo en la competencia más importante del futbol internacional.

Diversos medios reportan el inminente regreso de Mauricio Ymay a Televisa y TUDN, en plena reconfiguración rumbo al Mundial 2026. (IG/ @mauricioymay)

Uno de los rumores más comentados en redes y medios especializados es que Ymay ocuparía el lugar de Gibran Araige como reportero principal de la Selección Mexicana.

Según versiones difundidas por el periodista Pepe Hanan, esta decisión habría sido impulsada por una solicitud directa del técnico Javier Aguirre, quien busca un perfil con mayor experiencia y cercanía con el entorno del Tri.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por Fernando Schwartz, quien actualmente funge como director de comunicación de la Selección Mexicana.

En declaraciones recientes, Schwartz negó que haya una salida confirmada de Araige o que Ymay esté contemplado como reemplazo inmediato, aunque reconoció que los medios están en constante ajuste de cara a la cobertura mundialista.

La posible llegada de Ymay a TUDN coincide con los preparativos de la televisora para reforzar su cobertura del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (IG/ @mauricioymay)

Hasta el momento, TUDN no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la incorporación de Ymay ni sobre cambios en su equipo de reporteros. La expectativa crece, especialmente por el peso que tiene Ymay en la cobertura del futbol nacional y su historial como enviado especial en torneos internacionales.

El movimiento ha generado reacciones intensas, incluyendo una crítica pública de José Ramón Fernández, quien cuestionó el regreso de Ymay a Televisa, dejando entrever tensiones internas en ESPN. Este episodio se suma a una serie de cambios en los medios deportivos mexicanos, donde varias figuras han migrado entre cadenas en busca de nuevos retos editoriales.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la reconfiguración de equipos de cobertura será clave para definir el tono, el acceso y la narrativa que acompañará a la Selección Mexicana en su camino como anfitriona. La posible reincorporación de Ymay a TUDN podría marcar un giro estratégico en esa dirección.