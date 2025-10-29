México Deportes

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

El equipo juvenil superó a Paraguay con un juego sólido y se instala entre las ocho mejores del certamen

Por Gerardo Lezama

Guardar
La selección mexicana femenil Sub-17
La selección mexicana femenil Sub-17 avanza a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025 tras vencer 1-0 a Paraguay. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

La Selección Mexicana femenil Sub-17 logró una hazaña histórica al clasificarse a los Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025 tras vencer 1-0 a Paraguay en un duelo marcado por el orden táctico y la contundencia en momentos clave.

El equipo dirigido por Miguel Gamero se impuso con autoridad y avanzó a la siguiente fase del torneo, donde enfrentará a Italia en busca de un lugar en las semifinales.

El único gol del encuentro fue obra de Berenice Ibarra, quien aprovechó una jugada colectiva al minuto 17 para definir con precisión dentro del área. La anotación fue suficiente para sellar el triunfo ante una escuadra paraguaya que mostró intensidad, pero no logró superar la sólida defensa mexicana.

Además del gol, la actuación de la portera Valentina Murrieta fue determinante, con al menos tres intervenciones clave que evitaron el empate y consolidaron el pase tricolor.

El gol de Berenice Ibarra
El gol de Berenice Ibarra al minuto 17 asegura la histórica clasificación de México en el Mundial Sub-17.Imagen cuenta de X @MikelArriolaP

México se posiciona entre las ocho mejores selecciones del certamen, repitiendo una hazaña que no conseguía desde la edición de 2018, cuando alcanzó la final.

El proceso actual ha destacado por el equilibrio entre talento individual y disciplina táctica, con jugadoras como Ibarra, Murrieta, Ximena Ríos y Renata Castañeda mostrando liderazgo y consistencia en cada partido.

El próximo reto será ante Italia, selección europea que ha mostrado solidez defensiva y capacidad ofensiva en la fase de grupos. El duelo está programado para el domingo 2 de noviembre de momento sin horario y representa una oportunidad para que el conjunto mexicano confirme su evolución en torneos internacionales juveniles.

La preparación incluirá ajustes estratégicos y análisis detallado del rival, con énfasis en mantener la intensidad y aprovechar las transiciones ofensivas.

México enfrentará a Italia en
México enfrentará a Italia en los Cuartos de Final del Mundial Sub-17, buscando un lugar en las semifinales. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

La clasificación ha generado entusiasmo entre la afición y especialistas, quienes destacan el crecimiento del futbol femenil en México y el impacto positivo de los procesos formativos en selecciones menores.

El Mundial Sub-17 se ha convertido en una plataforma clave para visibilizar el talento emergente y proyectar futuras figuras hacia el profesionalismo y ver dichos resultados en la liga local.

Con esta victoria, México reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y se perfila como contendiente serio en la recta final del torneo sub-17.

La expectativa crece en torno al enfrentamiento contra Italia, que podría marcar un nuevo capítulo en la historia del futbol femenil juvenil mexicano. El desempeño del conjunto juvenil será clave para consolidar el proyecto deportivo nacional y fortalecer el semillero rumbo a futuras competencias internacionales.

Temas Relacionados

Mundial Femenil Sub-17Selección Mexicana FemenilFIFAFutbol Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Cibernético da a conocer cuándo planea retirarse de la lucha libre y en dónde sería

El gladiador trabaja en un proyecto que le permitirá seguir vinculado al entretenimiento tras dejar los encordados

Cibernético da a conocer cuándo

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

El futbolista galés ha pasado momentos complicados durante su estancia en nuestro país, por lo que surgieron rumores de una posible mudanza

¿Sigue en México? Aaron Ramsey

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

Agenda NFL: todos los partidos

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

El pelotero mexicano percibe millones gracias a su salario base y extensión de contrato

Serie Mundial 2025: esto gana

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

El mexicano destacó que existen algunas diferencias entre los pilotos de la escudería que impiden realizar un mejor trabajo en la pista

Checo Pérez lanza dardo contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas, droga y tortura: el

Armas, droga y tortura: el mes en que el Penal de Aguaruto se convirtió en la “zona de guerra” del Cártel de Sinaloa

Consejo Estatal de Seguridad advierte que penales son “campos de batalla” entre facciones del Cártel de Sinaloa

¿Cómo funcionan las factureras fantasma? 

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

La Granja VIP: Manola Díez asegura que se quedó sin comida la tarde de hoy 29 de octubre

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

DEPORTES

Detienen a Jonathan Orozco en

Detienen a Jonathan Orozco en Torreón; el ex portero de Rayados aclara qué pasó

Cibernético da a conocer cuándo planea retirarse de la lucha libre y en dónde sería

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays