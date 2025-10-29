México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

La selección mexicana femenil Sub-17 avanza a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025 tras vencer 1-0 a Paraguay. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

La Selección Mexicana femenil Sub-17 logró una hazaña histórica al clasificarse a los Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025 tras vencer 1-0 a Paraguay en un duelo marcado por el orden táctico y la contundencia en momentos clave.

El equipo dirigido por Miguel Gamero se impuso con autoridad y avanzó a la siguiente fase del torneo, donde enfrentará a Italia en busca de un lugar en las semifinales.

El único gol del encuentro fue obra de Berenice Ibarra, quien aprovechó una jugada colectiva al minuto 17 para definir con precisión dentro del área. La anotación fue suficiente para sellar el triunfo ante una escuadra paraguaya que mostró intensidad, pero no logró superar la sólida defensa mexicana.

Además del gol, la actuación de la portera Valentina Murrieta fue determinante, con al menos tres intervenciones clave que evitaron el empate y consolidaron el pase tricolor.

El gol de Berenice Ibarra al minuto 17 asegura la histórica clasificación de México en el Mundial Sub-17.Imagen cuenta de X @MikelArriolaP

México se posiciona entre las ocho mejores selecciones del certamen, repitiendo una hazaña que no conseguía desde la edición de 2018, cuando alcanzó la final.

El proceso actual ha destacado por el equilibrio entre talento individual y disciplina táctica, con jugadoras como Ibarra, Murrieta, Ximena Ríos y Renata Castañeda mostrando liderazgo y consistencia en cada partido.

El próximo reto será ante Italia, selección europea que ha mostrado solidez defensiva y capacidad ofensiva en la fase de grupos. El duelo está programado para el domingo 2 de noviembre de momento sin horario y representa una oportunidad para que el conjunto mexicano confirme su evolución en torneos internacionales juveniles.

La preparación incluirá ajustes estratégicos y análisis detallado del rival, con énfasis en mantener la intensidad y aprovechar las transiciones ofensivas.

México enfrentará a Italia en los Cuartos de Final del Mundial Sub-17, buscando un lugar en las semifinales. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

La clasificación ha generado entusiasmo entre la afición y especialistas, quienes destacan el crecimiento del futbol femenil en México y el impacto positivo de los procesos formativos en selecciones menores.

El Mundial Sub-17 se ha convertido en una plataforma clave para visibilizar el talento emergente y proyectar futuras figuras hacia el profesionalismo y ver dichos resultados en la liga local.

Con esta victoria, México reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y se perfila como contendiente serio en la recta final del torneo sub-17.

La expectativa crece en torno al enfrentamiento contra Italia, que podría marcar un nuevo capítulo en la historia del futbol femenil juvenil mexicano. El desempeño del conjunto juvenil será clave para consolidar el proyecto deportivo nacional y fortalecer el semillero rumbo a futuras competencias internacionales.