Javier Alarcón revela lo que debe de hacer Cruz Azul en el cierre de la Fase Regular

Javier Alarcón brindó un análisis de Cruz Azul antes de que comience la Liguilla del Apertura 2025 (Jovani Pérez)

Cruz Azul encara el cierre de la fase regular del Apertura 2025 con la presión de consolidar su buen momento y disipar cualquier duda antes de la liguilla. El equipo, que históricamente ha tenido dificultades para trasladar su rendimiento de la fase regular a la etapa decisiva del torneo, se encuentra ante dos partidos clave frente a Puebla y Pumas, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la lucha por el título de la Liga MX.

Javier Alarcón revela lo que debe hacer Cruz Azul en el cierre de la Fase Regular

En su análisis, Javier Alarcón subrayó la importancia de que La Máquina termine esta etapa “ganando, no generando dudas”. En sus palabras, “es importante pegar dos manotazos en la mesa y que el funcionamiento le lleve a un par de victorias”, especialmente en un club que, como Cruz Azul, siente la urgencia de sumar un nuevo campeonato. El entorno cementero considera que los partidos restantes ante Puebla y Pumas, dos de los equipos con peor desempeño en el torneo, representan una oportunidad para despejar cualquier incertidumbre y fortalecer la confianza del plantel.

En este contexto, la preparación del equipo ha adquirido un matiz especial. Según información de Vamos Azul, el club estaría preparando una mini pretemporada antes del inicio de la liguilla, con la intención de mantener el ritmo competitivo y evitar la falta de dinamismo que podría provocar una pausa prolongada, especialmente si logran evitar el Play-in.

¿Cómo será el cierre de la Fase Regular de Cruz Azul?

Las últimas jornadas de la fase regular serán determinantes para que Larcamón y su equipo técnico obtengan claridad sobre estos puestos, con la expectativa de que el rendimiento en los duelos ante Puebla y Pumas aporte las respuestas necesarias.

El calendario de Cruz Azul reserva un cierre de alto voltaje emocional, especialmente por la rivalidad histórica con Pumas. Aunque el conjunto universitario atraviesa un momento complicado, el enfrentamiento entre ambos equipos siempre despierta una motivación especial en jugadores y aficionados.

Cabe señalar que de cara a estos compromisos, el entrenador cementero advirtió sobre la dificultad de los rivales, señalando que para equipos como Puebla y Pumas, el partido ante Cruz Azul representa su última gran oportunidad de la temporada. Así, el cierre de la fase regular se presenta como un desafío doble: asegurar el mejor estado de forma posible y superar la presión añadida de enfrentar a adversarios que buscarán complicar el camino de uno de los grandes del fútbol mexicano.