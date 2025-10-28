La Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2025 enfrenta a México y Paraguay en los Octavos de Final con un duelo de alto nivel. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025 entra en su fase eliminatoria y México se enfrenta a Paraguay este miércoles 29 de octubre en los Octavos de Final.

Según el análisis predictivo realizado por esta Inteligencia Artificial, Copilot, el conjunto mexicano tiene 62% de probabilidades de victoria frente a un 38% para Paraguay, considerando rendimiento reciente, estilo de juego y evolución táctica.

México llega como segundo lugar del Grupo B, tras vencer a Países Bajos y Camerún por la mínima y caer ante Corea del Norte, vigente campeona. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamberros ha mostrado una defensa sólida, capacidad de adaptación y un juego colectivo que mejora partido a partido. Su evolución táctica y mentalidad resiliente son factores clave en este pronóstico.

Paraguay, por su parte, llega invicta tras dominar el Grupo C y coronarse previamente en el Sudamericano Sub-17. Bajo la dirección de Epifanía Benítez, el equipo guaraní destaca por su intensidad, presión alta y talento individual, especialmente en el medio campo.

México llega a la fase eliminatoria tras vencer a Países Bajos y Camerún, mostrando solidez defensiva y evolución táctica. (TW Selección Nacional Femenil)

Sin embargo, sus rivales en fase de grupos presentaron menor exigencia táctica que los enfrentados por México, lo que podría influir en el rendimiento ante un equipo más equilibrado.

La Inteligencia Artificial Copilot considera que el duelo será cerrado, con pocas anotaciones y dominio alternado. México tiene ventaja en cohesión defensiva y experiencia internacional, mientras que Paraguay podría generar peligro en transiciones rápidas.

El pronóstico final proyecta un marcador de 1-0 a favor de México, con posibilidad de gol en el segundo tiempo tras una jugada colectiva desde el sector izquierdo.

El encuentro se disputará en el campo tres de la Academia Mohammed VI en Salé, Marruecos, a las 9:30 a.m. (hora del centro de México) y será transmitido en vivo por la app de VIX.

El pronóstico de Copilot prevé un partido cerrado, con pocas anotaciones y dominio alternado entre México y Paraguay. @Miseleccionfem

La clave estará en la capacidad de México para neutralizar el ritmo ofensivo paraguayo y mantener la posesión en zonas seguras. Jugadoras como Ximena Ríos y Sofía Álvarez podrían ser determinantes en la generación de juego y recuperación.

La Inteligencia Artificial Copilot también considera el factor emocional como clave en esta fase del torneo. La presión de eliminación directa puede favorecer a México, acostumbrado a escenarios de alta exigencia, mientras que Paraguay enfrenta su primer reto de máxima tensión internacional.

Este análisis se basa en datos de rendimiento, estilo de juego, historial reciente y evolución táctica observada en el torneo. La Inteligencia Artificial Copilot ha evaluado más de 20 variables para emitir este pronóstico, incluyendo eficiencia defensiva, precisión en pases clave y adaptabilidad ante presión.