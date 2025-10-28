México Deportes

David Failtelson reacciona al cambio de sede para el partido Cruz Azul vs Pumas: “Suena ilógico

La Máquina recibirá al cuadro universitario en la jornada 17 en el Estadio Cuauhtémoc

Por César Márquez

Cruz Azul cambiará de sede
Cruz Azul cambiará de sede para recibir a Pumas en lo que será la jornada 17 del Apertura 2025 (REUTERS)

Por motivos contractuales, Cruz Azul no podrá actuar como local en el Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas durante la jornada 17 del Apertura 2025, debiendo trasladar su partido a una sede alternativa. El acuerdo de arrendamiento establece que el conjunto celeste tiene prohibido oficiar como local en dicho recinto cuando su rival sea el equipo universitario.

Esta disposición ha llevado a que el encuentro se lleve a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde juega el Puebla y que, en este caso particular, servirá como la sede para el club dirigido por Nicolás Larcamón. El cambio resulta inusual, dado que Cruz Azul enfrentará consecutivamente dos compromisos en el estadio poblano, ya que visitará a La Franja en la fecha 16 del torneo, programada para este fin de semana.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Jose Rivero celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

David Failtelson aprovechó sus redes sociales para opinar sobre el tema y señaló que le parece "ilógico" que Cruz Azul juegue la última jornada contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, pues destacó que Ciudad Universitaria es el recinto donde la Máquina ejerce como local.

“Suena ilógico que Cruz Azul juegue su partido de la última fecha ante Punas en Puebla. Debería jugarlo en CU. Al final, se perjudica asimismo dejando el estadio donde actúa como local”, escribió el periodista.

Cabe recordar que el último partido entre Cruz Azul y Pumas fue en la jornada 14 del Clausura 2025 y se realizó en el Estadio Cuauhtémoc, donde los celestes se impusieron 3 goles por 2.

David Failtelson opinó sobre el
David Failtelson opinó sobre el cambio de sede para el partidp entre Cruz Azul y Pumas (Captura de pantalla)

Cruz Azul y su racha positiva en el Estadio Olímpico Universitario

La falta de un estadio propio obliga a Cruz Azul a buscar acuerdos temporales y a ajustarse a diferentes sedes para sus partidos, lo que complica la organización del club y afecta la experiencia de sus aficionados, quienes deben viajar a diferentes ciudades para seguir a su equipo.

A pesar de ese contexto, la estancia de Cruz Azul en el inmueble universitario ha coincidido con buenos resultados, fortaleciendo la lógica de mantener el convenio con Ciudad Universitaria. Así, la elección del Estadio Cuauhtémoc como escenario del encuentro ante Pumas responde a una dinámica de adaptación que por ahora ha sido favorable para el conjunto de La Noria.

Cabe recordar que la semana pasada, el cuadro cementero rompió el récord de Pumas en el Olímpico Universitario al alcanzar 23 partidos invicto, una marca que supera los 22 encuentros sin perder que los auriazules lograron entre 1978 y 1980.

