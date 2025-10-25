Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

La mexicana sostuvo la bandera nacional hasta el final y selló una noche inolvidable para las amazonas. (Foto: Óscar Reyes / CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) llevó a cabo este viernes 24 de octubre la quinta edición del Grand Prix de Amazonas 2025 en la Arena México, donde la gladiadora mexicana Persephone se proclamó campeona absoluta tras una batalla que mantuvo al público al filo de la butaca.

La luchadora, considerada una de las figuras nacionales en ascenso, logró reivindicarse luego de su reciente derrota frente a Mercedes Moné en la disputa por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

La confrontación estelar enfrentó a un seleccionado mexicano compuesto por Persephone, La Catalina, India Sioux, Olympia, Skadi, Zeuxis, La Jarochita, Lluvia y Reyna Isis contra un representativo internacional integrado por Mina Shirakawa, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Shoko Nakajima, Koguma, Kazuki, Diamante y Kanji.

Ambas escuadras avanzaron en formato de eliminación, dejando fuera una a una a las combatientes hasta definir a la ganadora dentro del icónico cuadrilátero de la denominada Catedral de la Lucha Libre.

Antes de que sonara la campana, el espectáculo inició con una ceremonia protocolaria encabezada por la leyenda Blue Panther, acompañado por la banda de guerra del Ejército Nacional. Este acto aportó un carácter solemne a la función que destacó por el ambiente festivo y la amplia presencia de aficionados nacionales e internacionales.

La primera eliminación corrió a cargo de Olympia, quien dejó fuera a la japonesa Koguma y dio el impulso inicial para el conjunto mexicano. Minutos más tarde, India Sioux, vigente campeona Universal de Amazonas, consiguió eliminar a la británica Kanji, aumentando la ventaja para las locales. El dominio mexicano continuó cuando Skadi aplicó un potente superlazo para acabar con la participación de Hazuki, tercera integrante extranjera enviada a vestidores.

No obstante, la reacción llegó con rapidez. Shoko Nakajima, gladiadora representante de MLW, neutralizó a India Sioux con un suplex acompañado de puente olímpico para descontar. Acto seguido, Mina Shirakawa consiguió que Skadi se rindiera al castigo de una figura cuatro. La dinámica del combate se transformó y el conjunto internacional tomó control parcial del encuentro.

Olympia volvió a impulsar la confianza nacional al sacar de la competencia a Diamante. Sin embargo, la agrupación conocida como Triangle of Madness comenzó su ataque coordinado. Skye Blue eliminó a Olympia y Thekla dejó fuera a Reyna Isis mediante una embestida que impactó de lleno en la campeona defensora de la copa, quien vio interrumpido su intento de bicampeonato.

La Catalina equilibró nuevamente la balanza al expulsar a Shoko Nakajima. Pese a ello, Julia Hart respondió eliminando a Lluvia, y Mina Shirakawa provocó la salida de La Catalina gracias a su dominio estratégico.

La tensión aumentó en la Arena México debido a la eliminación de una de las favoritas del público local, aunque este sentimiento se modificó cuando Persephone, aprovechando un descuido de la estrella de AEW, dejó fuera de combate a Shirakawa, considerada una de las máximas aspirantes al triunfo.

El Triangle of Madness intentó sentenciar la victoria extranjera. Thekla acabó con La Jarochita mediante un pisotón directo al rostro, pero Zeuxis frenó su avance al eliminar a Julia Hart. A su vez, Zeuxis cayó tras un impactante powerbomb ejecutado por Skye Blue desde la tercera cuerda. Esto dejó a Persephone como la única representante mexicana, rodeada por un público que no dejó de corear su nombre.

La luchadora nacional sacó la casta en los momentos críticos y demostró su fortaleza física y mental, primero eliminando a Skye Blue con una asombrosa plancha desde lo alto del esquinero.

Finalmente ejecutó un salto mortal hacia atrás para derrotar a Thekla y convertirse en la nueva campeona del Grand Prix Internacional de Amazonas 2025. La Arena México estalló en celebración mientras el equipo mexicano e incluso sus rivales extranjeras regresaron al encordado para reconocer su hazaña.

El resto de la función incluyó otros resultados destacados. Máscara Dorada y Titán, acompañados por Kemonito, superaron a Bárbaro Cavernario y Difunto, quienes contaron con el apoyo de Kemalito.

El Hechicero obtuvo una victoria en lucha relámpago sobre Xelhua, mientras que el inicio de la velada presentó el triunfo de Yutani y El Elemental sobre los Dragones Legendario y de Fuego.

Con esta edición del Grand Prix de Amazonas, el CMLL fortaleció la proyección internacional de sus talentos femeninos y consolidó un evento que cada año incrementa su prestigio. La figura de Persephone emerge como una carta fuerte para el futuro inmediato de la lucha libre mexicana.

