Ni la fiebre lo detuvo: Pato O’Ward se luce en el GP de México

Patricio O’Ward debuta en la FP1 del Gran Premio de México pese a una intoxicación alimentaria. REUTERS/Eloisa Sanchez

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward vivió una jornada desafiante durante la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, al participar en el evento automovilístico mientras enfrentaba una intoxicación alimentaria.

A pesar de los fuertes malestares físicos, el regiomontano se subió al monoplaza MCL39 de McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reemplazando al británico Lando Norris como parte del programa de jóvenes pilotos de la escudería.

La FP1, celebrada el viernes 25 de octubre, marcó el debut oficial de O’Ward en una sesión de Fórmula 1 en territorio nacional.

Su participación generó gran expectativa entre los aficionados mexicanos, quienes esperaban verlo en acción como parte de las actividades previas a la carrera principal del domingo.

Sin embargo, horas antes de salir a pista, el piloto compartió en redes sociales que sufría malestar estomacal, atribuido a una intoxicación alimentaria tras su llegada a la capital.

El piloto mexicano reemplazó a Lando Norris en McLaren y fue el segundo novato más rápido del día. REUTERS/Raquel Cunha

El cuadro clínico incluyó diarrea, dolor abdominal y deshidratación, lo que obligó a cancelar algunas actividades promocionales con fans y medios.

A pesar de las condiciones adversas, O’Ward completó su sesión en pista y logró posicionarse como el segundo novato más rápido del día, solo por detrás de Arvid Lindblad, piloto de desarrollo de Red Bull.

En la tabla general, el mexicano registró el décimo tercer mejor tiempo, lo que fue considerado un desempeño sólido dadas las circunstancias.

Al finalizar la práctica, recibió atención médica en el circuito y compartió una imagen en redes donde se le ve hidratándose con electrolitos, acompañada del mensaje “Me faltó un corcho”, en tono humorístico.

La participación de O’Ward en la FP1 forma parte del programa de desarrollo de McLaren, equipo con el que compite en la IndyCar Series.

O’Ward recibió atención médica tras la práctica y compartió su experiencia en redes sociales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su presencia en el Gran Premio de México refuerza el vínculo entre la escudería británica y el talento latinoamericano, además de consolidar el interés del público mexicano en la Fórmula 1.

Aunque no correrá el domingo, su actuación fue celebrada por los asistentes y seguidores, quienes reconocieron su esfuerzo y compromiso.

La carrera principal del Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la participación de los pilotos titulares de cada escudería. O’Ward no estará en la parrilla, pero su actuación en la FP1 dejó una huella significativa en el evento y en la afición nacional.