México Deportes

Ni la fiebre lo detuvo: Pato O’Ward se luce en el GP de México

El piloto regiomontano enfrentó malestares físicos durante su participación en la primera práctica libre del evento automovilístico en la capital mexicana

Por Gerardo Lezama

Guardar
Patricio O’Ward debuta en la
Patricio O’Ward debuta en la FP1 del Gran Premio de México pese a una intoxicación alimentaria. REUTERS/Eloisa Sanchez

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward vivió una jornada desafiante durante la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, al participar en el evento automovilístico mientras enfrentaba una intoxicación alimentaria.

A pesar de los fuertes malestares físicos, el regiomontano se subió al monoplaza MCL39 de McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reemplazando al británico Lando Norris como parte del programa de jóvenes pilotos de la escudería.

La FP1, celebrada el viernes 25 de octubre, marcó el debut oficial de O’Ward en una sesión de Fórmula 1 en territorio nacional.

Su participación generó gran expectativa entre los aficionados mexicanos, quienes esperaban verlo en acción como parte de las actividades previas a la carrera principal del domingo.

Sin embargo, horas antes de salir a pista, el piloto compartió en redes sociales que sufría malestar estomacal, atribuido a una intoxicación alimentaria tras su llegada a la capital.

El piloto mexicano reemplazó a
El piloto mexicano reemplazó a Lando Norris en McLaren y fue el segundo novato más rápido del día. REUTERS/Raquel Cunha

El cuadro clínico incluyó diarrea, dolor abdominal y deshidratación, lo que obligó a cancelar algunas actividades promocionales con fans y medios.

A pesar de las condiciones adversas, O’Ward completó su sesión en pista y logró posicionarse como el segundo novato más rápido del día, solo por detrás de Arvid Lindblad, piloto de desarrollo de Red Bull.

En la tabla general, el mexicano registró el décimo tercer mejor tiempo, lo que fue considerado un desempeño sólido dadas las circunstancias.

Al finalizar la práctica, recibió atención médica en el circuito y compartió una imagen en redes donde se le ve hidratándose con electrolitos, acompañada del mensaje “Me faltó un corcho”, en tono humorístico.

La participación de O’Ward en la FP1 forma parte del programa de desarrollo de McLaren, equipo con el que compite en la IndyCar Series.

O’Ward recibió atención médica tras
O’Ward recibió atención médica tras la práctica y compartió su experiencia en redes sociales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su presencia en el Gran Premio de México refuerza el vínculo entre la escudería británica y el talento latinoamericano, además de consolidar el interés del público mexicano en la Fórmula 1.

Aunque no correrá el domingo, su actuación fue celebrada por los asistentes y seguidores, quienes reconocieron su esfuerzo y compromiso.

La carrera principal del Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la participación de los pilotos titulares de cada escudería. O’Ward no estará en la parrilla, pero su actuación en la FP1 dejó una huella significativa en el evento y en la afición nacional.

Temas Relacionados

Gran Premio de MéxicoGp de MéxicoPato O´WardAutomovilismomexico-deportes

Más Noticias

Reportan la muerte de Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano

El ex técnico del América, Puebla y Selección Mexicana logró grandes triunfos para el futbol mexicano

Reportan la muerte de Manuel

Lando Norris se lleva la Pole Position del Gran Premio de México 2025

El piloto británico marcó el mejor tiempo en la tercera sesión de prácticas del GP de la Ciudad de México

Lando Norris se lleva la

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Los Blue Jays intentarán consolidar el control de la eliminatoria en el segundo juego disputado en el Rogers Centre

Dodgers de Los Ángeles vs

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

El piloto británico registra el mejor tiempo de la P3, superando a Hamilton y Russell en una sesión clave para la clasificación

Todo listo para la Qualy

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Seguidores de Red Bull, Ferrari y McLaren aseguran que la ausencia de Checo Pérez no disminuye su entusiasmo

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos que realizaban maniobras peligrosas

Sujetos que realizaban maniobras peligrosas en carretera de Tabasco fueron detenidos con 300 kilos de Marihuana

Detienen a 7 hombres con armas largas que viajaban en un vehículo con placas de EEUU en Baja California

Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola habría lanzado indirecta

Danna Paola habría lanzado indirecta a Eleazar Gómez en medio de su participación en La Granja VIP

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

DEPORTES

Lando Norris se lleva la

Lando Norris se lleva la Pole Position del Gran Premio de México 2025

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Gran Premio de México de la F1: arman operativo de atención y orientación en el Metro de CDMX