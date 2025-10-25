México Deportes

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

El extremo argentino seguirá aportando talento, esfuerzo y goles en el esquema de Larcamón tras ampliar su vínculo contractual

Por Gerardo Lezama

Rodolfo Rotondi renueva con Cruz
Rodolfo Rotondi renueva con Cruz Azul hasta 2028 y se consolida como pieza clave del equipo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Carlos Rotondi ha renovado su contrato con Cruz Azul hasta el año 2028, consolidando su permanencia como uno de los jugadores más importantes en el esquema del técnico Nicolás Larcamón.

Esta extensión representa un movimiento estratégico por parte de la directiva celeste, que busca asegurar la continuidad de sus elementos clave en el proyecto deportivo de mediano plazo.

Desde su llegada al conjunto cementero, el extremo argentino ha demostrado compromiso, entrega y una evolución constante en su rendimiento. Su capacidad para desbordar por las bandas, generar oportunidades ofensivas y colaborar en labores defensivas lo han convertido en un jugador indispensable en el once titular.

La renovación de su contrato no solo garantiza su presencia en el equipo por tres años más, sino que también incluye una mejora salarial y una cláusula de rescisión más elevada, lo que refuerza su blindaje ante posibles ofertas de otros clubes.

La renovación de Rotondi incluye
La renovación de Rotondi incluye mejora salarial y cláusula de rescisión más alta para blindar al jugador. REUTERS/Raquel Cunha

La decisión de extender el vínculo con Rotondi responde a una estrategia integral de Cruz Azul para consolidar una base sólida de jugadores que puedan competir al más alto nivel en la Liga MX.

La directiva ha apostado por mantener a futbolistas que han mostrado compromiso con la institución y que se alinean con la filosofía de juego que busca implementar Larcamón.

En este contexto, la continuidad de Rotondi es vista como una pieza fundamental para alcanzar los objetivos trazados en los próximos torneos.

El jugador ha sido protagonista en momentos clave para el equipo, destacando por su regularidad y por su capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos.

Su renovación también envía un mensaje claro a la afición: Cruz Azul está comprometido con la construcción de un proyecto competitivo y con la retención de sus mejores talentos. La estabilidad en el plantel es vista como un factor determinante para lograr resultados consistentes y para aspirar a nuevos títulos.

La extensión de contrato de
La extensión de contrato de Rotondi envía un mensaje de compromiso a la afición celeste. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Con esta renovación, Cruz Azul refuerza su apuesta por la continuidad y por la consolidación de un grupo de jugadores que han demostrado estar a la altura de las exigencias del club.

Rotondi, por su parte, tendrá la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en una institución que le ha brindado confianza y protagonismo. La extensión de su contrato hasta 2028 marca un nuevo capítulo en su carrera y en la historia reciente del equipo, que busca volver a los primeros planos del futbol mexicano con una plantilla sólida y comprometida.

La renovación de Rodolfo Rotondi también representa un paso firme hacia la consolidación de una identidad futbolística clara. Cruz Azul apuesta por la estabilidad, evitando los constantes cambios de plantilla que han afectado su rendimiento en temporadas anteriores.

La permanencia de jugadores clave como Rotondi permite al cuerpo técnico trabajar con mayor continuidad y cohesión táctica, elementos fundamentales para competir por el campeonato y recuperar el protagonismo en la Liga MX.

