“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

La familia Ramsey desmiente la implicación de Sofía Niño de Rivera en la desaparición de Halo.

La desaparición de Halo, la perrita beagle de Aaron Ramsey, ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios, especialmente tras los señalamientos que involucraban a la comediante Sofía Niño de Rivera.

La familia del futbolista galés, actualmente jugador de los Pumas de la UNAM, rompió el silencio a través de sus cuentas de Instagram para aclarar los rumores, defender a su amiga y expresar su dolor por lo ocurrido.

Halo desapareció en San Miguel de Allende, Guanajuato, tras ser dejada en una estancia para mascotas. Aunque en un inicio se mencionó que Sofía Niño de Rivera habría recomendado el lugar, los Ramsey desmintieron categóricamente cualquier implicación de la comediante.

Mensajes emotivos de Aaron y Colleen Ramsey conmueven a miles en redes sociales tras la pérdida de Halo. Imagen cuenta de Instagram @collen_ramsey

En una historia publicada por Aaron, se lee la frase “totalmente falso” sobre una captura de pantalla de una nota que la señalaba. Colleen Ramsey, por su parte, fue más explícita: “Sofía es una amiga. Ella ha sido amable y servicial”, escribió, defendiendo públicamente a la comediante y lamentando que su nombre se haya visto envuelto en una situación tan dolorosa como injusta.

La pareja también compartió un mensaje más extenso en el que detallan su frustración ante la falta de respuestas. “Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación?”, escribió Colleen en su cuenta de Instagram.

En el mismo texto, denunció que las cámaras del lugar no funcionaban, que ningún rastreador dio resultados, que no hubo avistamientos ni evidencia del paradero de Halo, y que han recibido versiones contradictorias y evasivas. “Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante si no sabemos si está viva o muerta?”, concluyó.

El caso genera indignación y cuestionamientos sobre la seguridad en estancias para mascotas en México. (Ilustración: Jesús Aviles)

La familia Ramsey ha ofrecido una recompensa de 20 mil dólares por información que les permita encontrar a Halo o esclarecer lo sucedido. El caso ha generado indignación entre usuarios que cuestionan los protocolos de seguridad en estancias para mascotas, así como la falta de transparencia del establecimiento involucrado, que hasta el momento no ha emitido una postura pública clara ni asumido responsabilidad alguna.

Más allá del dolor por la pérdida, Aaron y Colleen han pedido respeto y empatía, no solo para ellos, sino para las personas injustamente señaladas.

La defensa pública de Sofía Niño de Rivera por parte de la familia Ramsey busca frenar la desinformación, proteger su reputación y enfocar la atención en lo verdaderamente importante: encontrar respuestas sobre el paradero de Halo.