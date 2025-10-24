México Deportes

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

La pareja desmintió la relación de la comediante con el extravío de su mascota en San Miguel de Allende, mediante historias en Instagram, expresaron su dolor y exigieron respuestas al albergue

Por Gerardo Lezama

Guardar
La familia Ramsey desmiente la
La familia Ramsey desmiente la implicación de Sofía Niño de Rivera en la desaparición de Halo.

La desaparición de Halo, la perrita beagle de Aaron Ramsey, ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios, especialmente tras los señalamientos que involucraban a la comediante Sofía Niño de Rivera.

La familia del futbolista galés, actualmente jugador de los Pumas de la UNAM, rompió el silencio a través de sus cuentas de Instagram para aclarar los rumores, defender a su amiga y expresar su dolor por lo ocurrido.

Halo desapareció en San Miguel de Allende, Guanajuato, tras ser dejada en una estancia para mascotas. Aunque en un inicio se mencionó que Sofía Niño de Rivera habría recomendado el lugar, los Ramsey desmintieron categóricamente cualquier implicación de la comediante.

Mensajes emotivos de Aaron y
Mensajes emotivos de Aaron y Colleen Ramsey conmueven a miles en redes sociales tras la pérdida de Halo. Imagen cuenta de Instagram @collen_ramsey

En una historia publicada por Aaron, se lee la frase “totalmente falso” sobre una captura de pantalla de una nota que la señalaba. Colleen Ramsey, por su parte, fue más explícita: “Sofía es una amiga. Ella ha sido amable y servicial”, escribió, defendiendo públicamente a la comediante y lamentando que su nombre se haya visto envuelto en una situación tan dolorosa como injusta.

La pareja también compartió un mensaje más extenso en el que detallan su frustración ante la falta de respuestas. “Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación?”, escribió Colleen en su cuenta de Instagram.

En el mismo texto, denunció que las cámaras del lugar no funcionaban, que ningún rastreador dio resultados, que no hubo avistamientos ni evidencia del paradero de Halo, y que han recibido versiones contradictorias y evasivas. “Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante si no sabemos si está viva o muerta?”, concluyó.

El caso genera indignación y
El caso genera indignación y cuestionamientos sobre la seguridad en estancias para mascotas en México. (Ilustración: Jesús Aviles)

La familia Ramsey ha ofrecido una recompensa de 20 mil dólares por información que les permita encontrar a Halo o esclarecer lo sucedido. El caso ha generado indignación entre usuarios que cuestionan los protocolos de seguridad en estancias para mascotas, así como la falta de transparencia del establecimiento involucrado, que hasta el momento no ha emitido una postura pública clara ni asumido responsabilidad alguna.

Más allá del dolor por la pérdida, Aaron y Colleen han pedido respeto y empatía, no solo para ellos, sino para las personas injustamente señaladas.

La defensa pública de Sofía Niño de Rivera por parte de la familia Ramsey busca frenar la desinformación, proteger su reputación y enfocar la atención en lo verdaderamente importante: encontrar respuestas sobre el paradero de Halo.

Temas Relacionados

Aaron RamseySofía Niño de RiveraHaloClub PumasPerrosmexico-deportes

Más Noticias

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

El lateral del Copenhague inicia recuperación tras rotura de ligamento, su participación en 2026 depende de evolución médica

¿Llega al Mundial? Huescas es

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

Las autoridades tienen previsto un partido inaugural para que la selección mexicana estrene las instalaciones antes de la Copa Mundial

Así luce la remodelación del

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

El mediocampista nacional tuvo una estancia llena de altibajos con los “Tuzos”

¿Cuál era el salario de

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

La parrilla se vistió de alegría con una ofrenda para honrar la memoria del perro y rendir tributo a una emblemática tradición mexicana

Gran Premio de México 2025:

¿Andrade podría regresar a WWE? El movimiento que podría sacudir AEW

El entorno del luchador confirma acercamientos que podrían reconfigurar el panorama de la lucha libre

¿Andrade podría regresar a WWE?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresa niega que decomiso histórico

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

Comando asesina a empresario citrícola en plena vía pública de Álamo, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

El Haragán y Compañía pospone

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

DEPORTES

¿Llega al Mundial? Huescas es

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

Muere fisicoculturista Jorge Corona a los 26 años ahogado en el mar, así fueron sus últimos días