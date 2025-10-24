SEP lanza concurso para ganar boletos del Gran Premio de México 2025 de la F1: conoce la dinámica para poder ganarlos

Los interesados deberán seguir la cuenta @sep_mx y enviar sus respuestas por mensaje directo. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una iniciativa dirigida especialmente a estudiantes de bachillerato de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, quienes tendrán la oportunidad de ganar uno de los 12 pases dobles para asistir al Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. El evento se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país y sede habitual del campeonato mundial.

Con esta convocatoria, la SEP busca incentivar la participación de los jóvenes en actividades que promuevan tanto el aprendizaje como la convivencia sana. La dependencia destacó que este concurso forma parte de una estrategia que pretende acercar a los estudiantes a eventos culturales y deportivos de alto impacto, reforzando a la vez la importancia del esfuerzo académico.

La iniciativa busca impulsar la participación juvenil y el reconocimiento académico en un entorno seguro.(Especial)

El concurso se realizará el viernes 24 de octubre en punto de las 15:00 horas, y podrá seguirse completamente en vivo a través de la cuenta oficial de TikTok de la SEP (@sep_mx). Durante la transmisión, el titular de la dependencia, Mario Delgado, será el encargado de formular una serie de preguntas relacionadas con la Fórmula 1 y la historia del Gran Premio de México. Los participantes deberán demostrar su agilidad mental y conocimientos sobre la categoría automovilística.

El mecanismo de participación es sencillo, pero requiere máxima atención. Los estudiantes deberán seguir la cuenta @sep_mx en TikTok y mantenerse conectados desde el inicio de la transmisión. Cuando se realicen las preguntas, deberán enviar las respuestas correctas por mensaje directo (DM) a la dependencia, incluyendo su nombre completo, datos de contacto personales y la información de su madre, padre o tutor. La SEP recordó que las respuestas no deben colocarse en los comentarios de la transmisión para que sean válidas.

Los 12 primeros en responder obtendrán acceso al evento deportivo más esperado del 2025 en México. (Especial)

Los primeros 12 estudiantes que respondan correctamente recibirán un mensaje de confirmación con las instrucciones necesarias para recoger su pase doble. Será indispensable presentar una identificación escolar vigente al momento de la entrega. La dependencia enfatizó que esta iniciativa reconoce el compromiso estudiantil y promueve espacios de recreación seguros.

Los ganadores podrán asistir a una de las competencias automovilísticas más importantes del mundo, donde se espera la participación de pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, etc, además de escuderías de élite del campeonato. Para muchos jóvenes, esta dinámica representa una oportunidad única de vivir de cerca la emoción de la Fórmula 1 sin costo alguno.

Con esta propuesta, la SEP reafirma su interés en conectar con las nuevas generaciones mediante plataformas digitales y actividades que fortalecen el vínculo entre educación, deporte y convivencia sana dentro de la comunidad estudiantil.