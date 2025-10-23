México Deportes

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

El futbolista de los Pumas de la UNAM ha intensificado la búsqueda de su compañera canina hasta el grado de pedir ayuda desde sus redes sociales

Por Mariana Campos

El galés se ha mostrado muy triste y desesperado por la pérdida de su querida perrita. (Especial)

La desaparición de Halo, la perrita de Aaron Ramsey, futbolista galés de los Pumas de la UNAM, en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha generado gran interés por la comunidad mexicana. Sin embargo, recientemente y la implicación indirecta de la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera en el caso ha trascendido el ámbito deportivo.

Durante las últimas semanas, el seleccionado galés y su esposa, Coleen Ramsey, han llenado sus cuentas en redes sociales de contenido sobre la perrita. Ahí piden a sus seguidores y a todo el pueblo mexicano apoyar con la localización de la pequeña ‘Halo’ (o ‘Jeilo’ como pusieron ellos mismos que se pronuncia su nombre).

Desde entonces, asociaciones, fans de Pumas y de todo el fútbol mexicano, además de medios y hasta personajes famosos de nuestro país han contribuído en compartir la información para dar con el paradero de la mascota, pero no ha dado resultado a más de dos semanas de que se reportara su desaparición.

Mensajes emotivos de Aaron y Colleen Ramsey conmueven a miles en redes sociales tras la pérdida de Halo. Imagen cuenta de Instagram @collen_ramsey

¿Cuál es el vínculo entre la comediante y el futbolista?

La secuencia de los hechos comenzó cuando Ramsey, ante la necesidad de ausentarse por compromisos con la Selección de Gales, buscó un lugar seguro para su mascota. Según información difundida por el periodista deportivo Willie González, Sofía Niño de Rivera, cuyos hijos asisten al mismo colegio que los del futbolista, le recomendó un hotel para perros en la ciudad. Ramsey aceptó la sugerencia y le entregó a Halo a la comediante, para que la perrita permaneciera quince días en la pensión.

El albergue Hipsterrier, ubicado en el Rancho San Ignacio, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México y conocido por ofrecer servicios de lujo, fue el último lugar donde se tuvo registro de Halo, de acuerdo con el GPS que portaba. Al regresar de su viaje, Ramsey descubrió que la perrita ya no se encontraba en la pensión. El personal del lugar aseguró que Halo se escapó y que “la perrita se echó a correr y se fue”.

Aaron Ramsey pidió ayuda para localizar a su perro Halo (IG/ @aaronramsey)

Ante la desaparición, el futbolista solicitó ayuda a la comunidad para localizar a su mascota. Inicialmente, ofreció una recompensa de USD 10.000, pero al no obtener resultados, duplicó la cantidad con la esperanza de incentivar a quien pudiera aportar información sobre el paradero de Halo.

En las últimas horas, Ramsey compartió un mensaje que refleja el desgaste emocional que le ha provocado la situación, reconociendo que la posibilidad de reencontrarse con su perrita se desvanece con el paso del tiempo.

