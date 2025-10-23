Carlos Sainz elogia al público mexicano y recuerda su victoria en el GP de México 2024: “Fue mi mejor triunfo en la Fórmula 1

Carlos Sainz recordó su victoria en el Gran Premio de México 2024 y aseguró que fue el momento más especial de su carrera en la Fórmula 1. (REUTERS/Raquel Cunha)

A un año de su victoria en el Gran Premio de México, Carlos Sainz volvió al país con el recuerdo fresco de lo que considera “su mejor triunfo” en la Fórmula 1.

El piloto español, ahora parte de la escudería Williams, rememoró la carrera en la que dominó con Ferrari y se llevó el primer lugar tras una intensa competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En una conferencia organizada por Puma, patrocinador de la escudería británica, Sainz compartió escenario con su compañero Alex Albon. Ambos hablaron sobre su presente en la máxima categoría y la expectativa ante el regreso del Gran Premio mexicano.

El piloto madrileño reconoció que, pese a los cambios en su carrera, mantiene la misma motivación que lo llevó al éxito hace un año.

El español destacó la conexión especial que siente con México y su afición, a la que calificó como una de las más apasionadas del calendario. De igual forma, reconoció que la victoria de 2024 marcó un antes y un después en su trayectoria, especialmente en un año que también representó el cierre de su etapa con el Cavallino Rampante.

“Fue mi mejor victoria en Fórmula 1”

El piloto español revivió su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y destacó la conexión que mantiene con la afición mexicana. (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante su encuentro con los medios, Sainz recordó con detalle la carrera en la capital mexicana, donde logró imponerse pese a la presión de Lando Norris y su excoequipero, Charles Leclerc.

“Tengo grandes recuerdos de México, el año pasado creo que fue mi mejor victoria en Fórmula 1. Y recuerdo muy bien ese día, cómo me sentí el mejor del mundo por un día”, expresó el piloto.

El español agregó que busca mantener la misma determinación que lo llevó a aquel triunfo.

“Solo quiero sentirlo de nuevo y mantener esa hambre que me mantiene presionado”, comentó Sainz, quien aseguró que la motivación sigue siendo clave en su rendimiento actual.

El reto que afrontará Sainz en el Hermanos Rodríguez

Sainz llegará al GP de México 2025 con una penalización de cinco posiciones en la parrilla, pero confía en el rendimiento de su Williams para remontar. (REUTERS/Raquel Cunha)

A pocos días del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, Sainz enfrenta un nuevo desafío: una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida, impuesta tras ser considerado responsable de una colisión con Kimi Antonelli durante el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

Pese a la penalización, el piloto español confía en las capacidades de su monoplaza para revertir la situación.

“Empezamos la semana de México, un circuito en el que siempre me encanta correr y donde la energía de la afición es inigualable. Es decepcionante afrontar este fin de semana con la penalización de cinco posiciones, pero la parte positiva es que sabemos que el coche tiene ritmo, así que espero que podamos hacer una buena clasificación y que el domingo podamos remontar. El equipo sigue en una inercia positiva.”, declaró.

En su primera temporada con Williams, Sainz se ubica en la undécima posición del campeonato con 38 puntos, mientras que su compañero Alex Albon ocupa el octavo puesto con 73 unidades.

A pesar de que será complicado, el madrileño buscará repetir la historia de 2024, aunque esta vez desde una posición más desafiante en la parrilla.