México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Citlali Reyes marcó un tanto decisivo al 86’ y el equipo resistió con diez jugadoras tras la expulsión de Vanessa Paredes

Por Gerardo Lezama

La Selección Mexicana Femenil Sub-17
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 vence 1-0 a Países Bajos y sigue con vida en el Mundial. (TW Selección Nacional Femenil)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró una victoria crucial en el Mundial de la categoría al imponerse 1-0 a Países Bajos, resultado que le permite mantenerse con vida en el torneo.

El encuentro, disputado en condiciones adversas para el conjunto tricolor, estuvo marcado por la expulsión de Vanessa Paredes al minuto 61, lo que obligó al equipo a jugar con diez futbolistas durante más de media hora.

A pesar de la desventaja numérica, México mostró carácter, orden defensivo y determinación para resistir los embates del cuadro europeo y llevarse la victoria.

El gol del triunfo llegó en el minuto 86, cuando Citlali Reyes aprovechó una jugada de tiro libre para conectar un disparo potente que venció a la guardameta rival.

La anotación fue celebrada con euforia por el equipo dirigido por Ana Galindo, que había caído en su debut ante Corea del Norte y necesitaba sumar puntos para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

Citlali Reyes marca el gol
Citlali Reyes marca el gol decisivo para México en el minuto 86 tras jugar con diez futbolistas. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

Con este resultado, México suma tres unidades en el Grupo B y se ubica en la tercera posición, por debajo de Corea del Norte y Países Bajos, que también tienen tres puntos pero mejor diferencia de goles.

El rendimiento del equipo ante las neerlandesas dejó buenas sensaciones, especialmente por la capacidad de adaptación táctica, el liderazgo mostrado por jugadoras como Reyes y la solidez defensiva que permitió mantener el cero en su portería.

La victoria también representa un impulso anímico para el conjunto mexicano, que ha trabajado en los últimos años en fortalecer sus categorías juveniles femeniles.

México enfrentará a Camerún en
México enfrentará a Camerún en un duelo clave para avanzar a cuartos de final del Mundial Sub-17. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

El proceso de formación, encabezado por cuerpos técnicos especializados y respaldado por la Federación Mexicana de Futbol, busca consolidar una base sólida de talento que pueda nutrir a la selección mayor en el futuro.

El próximo compromiso de México será decisivo, ya que enfrentará a Camerún, que marcha en el último lugar del grupo sin puntos. Para avanzar a los cuartos de final, el equipo tricolor necesita ganar y mejorar su diferencia de goles, dependiendo también del resultado entre Corea del Norte y Países Bajos. La actuación de Citlali Reyes, autora del gol, será clave, así como el desempeño colectivo en momentos de presión.

Este triunfo no solo mantiene vivas las esperanzas de México en el Mundial Sub-17 Femenil, sino que también refuerza el crecimiento del futbol femenil en el país, evidenciando que el trabajo en fuerzas básicas comienza a dar frutos en competencias internacionales.

